Emma Watson: Immer noch happy mit ihrem Freund William

Emma Watson ist mit Freund William Knight total glücklich (© Getty Images)

Emma Watson hat nach ihrer missglückten Beziehung im Jahr 2014 in William Knight endlich den richtigen Mann gefunden. Die Schauspielerin und der Software-Manager sind seit über einem Jahr glücklich miteinander und zeigen dies nun auch in der Öffentlichkeit.

Emma Watson (26) scheint endlich den richtigen Mann an ihrer Seite zu haben. Mit Software-Manager William Knight (35) ist die Schauspielerin seit Oktober 2015 zusammen und noch immer sehr glücklich. Im Sommer dieses Jahres zeigte sie sich erstmals ganz öffentlich mit ihm in London und strahlte dabei über beide Ohren. Sonst halten die beiden ihre Beziehung und Emma vor allem auch restliches Leben sehr privat. So nimmt sie öffentliche Auftritte auch alleine wahr.

Dennoch sieht man dem „Harry Potter“-Star das große Glück an. In William Knight scheint sie den perfekten Mann gefunden zu haben. Laut „The Sun“ soll Emma vor allem Williams Bodenständigkeit mögen. Der Software-Manager hat mit Hollywood nichts zu tun und konzentriert sich auf seine eigene Arbeit. Seine hübsche Freundin sieht er trotzdem so oft es geht.

Für Emma Watson scheint William Knight der richtige Mann zu sein. Doch nicht nur Privat läuft es für die Schauspielerin rund. 2017 kommt Emma endlich als „Belle“ mit „Die Schöne und das Biest“ in die Kinos. Allein der Teaser zu dem Film brach Rekorde. Man kann also gespannt sein, wie sich die hübsche Schauspielerin als Märchenprinzessin macht.