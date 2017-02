Emma Stone: Dieser Backstage-Moment rührte sie zu Tränen

Emma Stone mit dem Oscar für die Beste Hauptdarstellerin (© Getty Images)

Gestern war es wieder soweit. In der Nacht vom 26. Februar wurden im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen. Emma Stone gewann den Goldjungen für die Beste Hauptdarstellerin und war sichtlich gerührt.

Für die Rolle der „Mia“ im Musicalfilm „La La Land“ wurde Emma Stone (28) gestern mit dem Oscar als Beste Hauptdarstellerin geehrt. Nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne wurde es ziemlich emotional für die 28-Jährige. Brie Larson (27), die den Oscar für die Beste weibliche Hauptrolle im letzten Jahr absahnte, gratulierte ihrer Freundin Emma Stone Backstage. Emma war so gerührt, dass ihr beim Anblick ihrer Gratulantin sofort die Tränen in die Augen schossen. Und auch Brie freute sich so mit ihrer Freundin, dass sie ihre Emotionen nicht mehr verstecken konnte. Die beiden lagen sich in den Armen und waren mehr als glücklich.

Für Emma Stone war es gestern der erste Oscar. Schon vor der Verleihung wurde Stone als Gewinnerin des begehrten Academy Awards hoch gehandelt. Schließlich hatte sie im Vorfeld für die Rolle der „Mia“ bereits den Golden Globe, den British Academy Film Award und den SAG Award gewonnen. Diese Preise gelten als die Vorboten auf die Oscars. Umso schöner, dass die hübsche Schauspielerin die begehrte Trophäe letztendlich auch mit nach Hause nehmen durfte.