Emily Blunt als „Mary Poppins“: Erstes Bild des Remakes

Emily Blunt (© Getty Images)

Es wird wieder zauberhaft! Der Kultfilm „Mary Poppins“ kehrt zurück und ist vollgepackt mit Top-Schauspielern. Besonders Emily Blunt in der Rolle der magischen Nanny „Mary Poppins“ überzeugt schon jetzt auf dem ersten Bilder zu dem Remake.

Das beliebteste und wohl zauberhafteste Kindermädchen der Welt kehrt zurück auf die Leinwand! In „Mary Poppins Returns“ dreht sich erneut alles darum, wie Mary Poppins wieder Freude und Glück in eine Familie bringt, die beides verloren zu haben scheint. Die Neuauflage des Klassikers auf Grundlage der Bücher von Pamela Lynwood Travers (†96) knüpft an die bisherige Geschichte an.

Der ehemals kleine „Michael“ (Ben Wishaw, 36) ist mittlerweile erwachsen und hat selbst drei Kinder. Nach einem persönlichen Verlust „Michaels“ kehrt seine ehemalige Nanny „Mary Poppins“ (Emily Blunt, 34) in sein Leben zurück. Im Gepäck hat sie dabei nicht nur ihre Zauberkraft, sondern auch so manch einen neuen Charakter, wie etwa ihre exzentrische Cousine „Topsy“ (Meryl Streep, 67).

Eines steht dabei schon jetzt fest: Emily Blunt scheint die Rolle des wohl berühmtesten Kindermädchens der Welt wie auf den Leib geschneidert! Vor Dezember 2018 dürfen wir aber nicht mit der Neuauflage des Kultfilms „Mary Poppins“ rechnen.