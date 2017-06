Elyas M’Barek: Filme, Alter, Instagram – Der Schauspieler im Faktencheck

Elyas M'Barek (© Getty Images)

Elyas M’Barek ist aus der Welt des deutschen Films und Fernsehens nicht mehr wegzudenken. Spätestens seit den „Fack ju Göhte“-Filmen ist er ein absoluter Star. Doch Elyas ist nicht nur ein toller Schauspieler, sondern auch ein echter Traummann. Unzählige Frauen liegen dem selbstbewussten und gutaussehenden Elyas zu Füßen. Wir verraten euch die wichtigsten Fakten über Elyas’ Alter, seinen Instagram-Account und seine wichtigsten Filme.

Wenn Elyas M'Barek (35) irgendwo auftritt, ist verliebtes Mädchengekreische nicht mehr weit. Der Schauspieler ist in der Frauenwelt richtig begehrt und zieht die Blicke aller Augen auf sich. Dabei kann der Hottie nicht nur mit seinem tollen Body, sondern auch mit seinen tiefbraunen Augen und seinem markanten Gesicht punkten. Mittlerweile ist Elyas 35 Jahre alt. Sieht man sich ältere Fotos des „Männerhort“-Darstellers an, fällt auf, dass seine charismatische Ausstrahlung über die Jahre deutlich zugenommen hat.

Seine Schauspielkarriere startete Elyas schon in seiner Schulzeit. Aber Bekanntheit erlangte er erst durch die Serie „Türkisch für Anfänger“ im Jahr 2006. Für seine Rolle des „Cemil Öztürk“ erhielt er damals sogar den Deutschen Fernsehpreis als Bester Serienhauptdarsteller. Darauf folgten Filme wie „Wholetrain“, „Die Welle“ und „Zeiten ändern sich“.

„Fack ju Göhte“ ist sein bisher größter Erfolg

Unfassbar beliebt wurde Elyas aber vor allem durch die Filme „Fack ju Göhte“. Darin übernahm er die Rolle des „Zeki Müller“ und machte sich unglaublich viele Fans. Sowohl im ersten, als auch im zweiten Teil der Komödie war der 35-Jährige in dieser Rolle zu sehen und „Fack ju Göhte 3“ soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Zuletzt war Elyas in den Streifen „Männerhort“, „Traumfrauen“ und „Willkommen bei den Hartmanns“ zu bewundern.

Elyas ist auch auf den sozialen Netzwerken aktiv. Auf seinem Instagram-Account haben Fans die Chance, den Schauspieler auch abseits der Filmsets und der roten Teppiche kennenzulernen und einen Blick in sein Privatleben zu werfen. So postet Elyas immer wieder Schnappschüsse von Festen mit Freunden oder auch von seiner Arbeit am Set.

Vielen Dank für den krassen Drehtag und großen Respekt für euer Durchhaltevermögen, liebe Komparsen!! Ihr seid der Wahnsinn❤️❤️ @fackjugoehte 3 Ein Beitrag geteilt von Elyas M'Barek (@elyjahwoop) am 22. Mai 2017 um 13:46 Uhr