Elton John: So gratulierte ihm Prinz Harry zu seinem 70. Geburtstag

Prinz Harry und Elton John scheinen sich gut zu verstehen (© Getty Images)

Happy Birthday, Sir Elton John! Am vergangenen Samstag feierte Elton John in Los Angeles seinen 70. Geburtstag. Zu dieser Party war neben zahlreichen Hollywood-Stars auch Prinz Harry eingeladen, der dem Geburtstagskind eine besondere Überraschung bescherte.

Er gehört zu denen, die ihren Geburtstag nicht nur feiern, sondern zelebrieren. Die Gästeliste zu Sir Elton Johns (70) Gala in Los Angeles war dabei ziemlich hochkarätig – und macht die Feier zum wohl angesagtesten 70. Geburtstag überhaupt.

Von lahmem Tanzkaffee also keine Spur: Mit Gästen wie den Popsängerinnen Katy Perry (32) und Lady Gaga (31), HIMYM-Star Neil Patrick Harris (43), Soul-Sänger Stevie Wonder (66) und noch vielen weiteren feierte Elton diesen Meilenstein und wurde für seine fantastische Karriere geehrt. Doch die Gästeliste war nicht nur prominent, sondern auch royal! Da Elton John sehr gut mit Prinz Harrys (32) Mutter Lady Diana (†36) befreundet war, war auch Harry zur Party eingeladen, das berichtet „Hello“.

Prinz Harry in Video-Form

Der britische Prinz konnte jedoch nicht persönlich kommen und erschien deshalb in Form eines ganz besonderen Kurzauftritts, denn er gratulierte Elton John in Video-Form. Für dieses Video ahmte Prinz Harry den besonderen Style von Elton nach und trug eine Sonnenbrille aus den siebziger Jahren – ganz so, wie Elton sie immer trägt. Damit hat er dem Geburtstagskind sicher eine ganz besondere Freude gemacht!