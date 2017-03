Eleganter Auftrittt: Prinz William und Kate bei Kriegsmemorial in London

So elegant traten Herzogin Kate und Prinz William in London auf (© Getty Images)

Bei einer Veranstaltung zu Ehren britischer Soldaten zeigten sich Herzogin Catherine und Prinz William gestern zusammen mit Prinz Harry in London. Kate überzeugte bei dem Auftritt in einem eleganten Mantelkleid, das sie bereits in der Vergangenheit mehrmals getragen hatte.

Gestern wurden in London die britischen Soldaten, die zwischen 1990 und 2015 in der Golfregion gekämpft haben, mit einem Kriegsdenkmal geehrt. Anwesend waren bei der Veranstaltung auch Herzogin Catherine (35) und Prinz William (34) begleitet von Prinz Harry (32). Während die zwei Brüder in schlichten schwarzen Mänteln mit eine Reihe von Medaillen erschienen, wählte Herzogin Kate eines ihrer bevorzugten Mantelkleider von Designer Michael Kors. Zu dem blau-weißen Mantel mit Knopfleiste und seitlichen Taschen kombinierte die 35-Jährige dunkelblaue Pumps sowie eine farblich perfekt abgestimmte Clutch. Abgerundet wurde ihr eleganter Look durch ihre ebenfalls dunkelblauen Handschuhe, die mit einer kleinen Schleife als raffinierten Details bestachen, und einem Hut.

In dem stilvollen Michael-Kors-Mantelkleid erschien die royale Zweifach-Mama übrigens nicht zum ersten Mal: Bereits 2014 während ihrer Australienreise und letztes Jahr beim Besuch des Hampton Court Palace wählte die Herzogin den Klassiker aus ihrer Garderobe.