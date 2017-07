„Ein Heim für Tiere“: Das macht Michael Lesch heute

Michael Lesch spielte „Dr. Horst Nenner“ (© STAR-MEDIA / imago)

Michael Lesch ist vor allem durch seine Serienrollen des „Dr. Horst Nenner“ („Ein Heim für Tiere“) und des „Dr. Stefan Junginger“ („Freunde fürs Leben”) bekannt geworden. Bis heute spielte er zahlreiche Film- und Serienrollen und setzt sich zudem seit Jahren intensiv für die Krebshilfe ein.

Als „Dr. Horst Nenner“ spielte Michael Lesch (60) von 1985 bis 1991 in der ZDF-Serie „Ein Heim für Tiere“ mit. Seitdem ist er regelmäßig im TV zu sehen. Vor seiner Zeit in der Serie war er jahrelang als „Tatort”-Kommissar tätig.

Rolle in „Ein Heim für Tiere“

„Dr. Horst Nenner“ arbeitet in der Tierarztpraxis auf einem Bauernhof, die von Siegfried Wischnewski (†66) alias „Dr. Willi Bayer“ im fiktiven Ort „Adelsheim“ geführt wird. „Bayer“ wohnt dort mit seiner Tochter Marion Kracht (54) aka „Lisa“, während „Horst“ als Assistent fungiert. Im Laufe der Geschichte heiraten „Lisa“ und „Horst“.

Michael Lesch heute

Nach dem Serien-Aus im Jahr 1991 nahm Michael gleich die nächste Rolle in der Fernsehserie „Freunde fürs Leben“ an, in der er von 1992 bis 1997 mitwirkte. Ende der neunziger Jahre erkrankte der Schauspieler an Krebs, weshalb er sich seit 2003 intensiv für die Krebshilfe des Eagles Charity Golf Clubs engagiert. Michael ist auch als Autor tätig und schrieb gemeinsam mit Helmut-Maria Glogger (†68) das Buch „Ein Jahr Hölle. So besiegte ich den Krebs“, welches 2002 erschien.

Von 2006 bis 2013 wirkte er in der Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ mit. Michael Lesch spielte in seiner Karriere in unzähligen TV-Serien mit und war auch in einigen Fernsehfilmen zu sehen, unter anderem in Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen. 2016 war er in einer Folge der Serie „Heiter bis tödlich - Akte Ex“ zu sehen.