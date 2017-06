„Ein Duke kommt selten allein“: So sieht John Schneider heute aus

Schauspieler John Schneider heute (© Rick Diamond / Getty Images)

Durch die Serie „Ein Duke kommt selten allein“ wurde John Schneider bekannt und seine Karriere ist immer noch in vollem Gange. Privates hält er allerdings erfolgreich unter Verschluss. Der einst quirlige Blondschopf hat sich zu einem richtigen Mann entwickelt.

Mit dem Alter werden die Männer bekanntlich attraktiver. So auch Schauspieler John Schneider (57). In seinen jungen Jahren machte der „Ein Duke kommt selten allein“-Darsteller bereits eine gute Figur. Doch mit seinen kleinen Lachfältchen, die die Jahre mitgebracht haben, wirkt der Amerikaner noch sympathischer.

John Schneider: Von früher bis heute

Zwischen 1979 und 1985 übernahm er die Rolle von „Bo Duke“ in der Action-Serie „Ein Duke kommt selten allein“. Auch nach dem Serien-Aus sah man ihn beinahe jedes Jahr in verschiedenen Serien- oder Filmproduktionen. In „Desperate Housewives“ konnte man ihn 2010 in drei Folgen in der Rolle des „Richard Watson“ bewundern. Zuletzt stand er für die Filme „Runaway Hearts“ (2015) und „Exit 14“ (2016) vor der Kamera. Seit 2013 ist er einer der Hauptdarsteller der Soap „The Haves and the Have Nots“. Außerdem ist er auch als Musiker aktiv und hat schon mehrere Alben herausgebracht. 2016 erschien sein neuestes Album „Ruffled Skirts“.

John hat ein turbulentes Privatleben

John hat bereits zweimal geheiratet, doch leider scheiterten beide Ehen. Mit seiner zweiten Frau Elvira Castle hat er drei Kinder, zwei aus einer früheren Beziehung von Castle und eine gemeinsame leibliche Tochter. Momentan ist er in einer Beziehung mit Alicia Allain.

Neben seiner Schauspielkarriere setzt sich John Schneider für verschiedene soziale Projekte ein. Beispielsweise gründete er 1982 zusammen mit Marie Osmond das „Children’s Miracle Network“ und 1995 die Firma „FaithWorks Productions“.

