Ed Sheeran bekommt „Game of Thrones“-Gastrolle

Ed Sheeran (© Getty Images)

Ed Sheeran ist einer der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit. Nun hat sich der Sänger in der erfolgreichen Serie „Game of Thrones“ eine Rolle gesichert. Dabei wird er in der siebten Staffel einen Gastauftritt haben und nicht nur seine Fans, sondern auch eine Kollegin sehr glücklich machen.

Für Ed Sheeran (26) kann es momentan wohl nicht besser laufen. Der Musiker bringt diesen Monat nicht nur sein nächstes Album auf den Markt, sondern konnte sich auch eine begehrte Rolle bei „Game of Thrones“ sichern. Zwar handelt es sich dabei nur um einen Gastauftritt, doch eine Person wird Ed Sheeran damit überglücklich machen.

Wie die Produzenten David Benioff und D.B. Weiss auf dem „South by Southwest“-Festival erzählten, seien sie schon lange hinter dem Sänger her, um „Arya Stark“-Darstellerin Maisie Williams (19) eine Freude zu machen. Diese soll nämlich ein großer Fan von Ed Sheeran sein. Welche Rolle der Sänger in der siebten Staffel von GoT übernehmen wird, ist noch nicht bekannt, doch lange warten muss man nicht mehr, denn ab dem 17. Juli ist GoT auf Sky zu sehen.