ECHO 2017: Das sind die Nominierten

Sasha und Xavier werden die ECHO-Verleihung 2017 moderieren (© Arya Shirazi / VOX)

Zum 26. Mal wird heute Abend der ECHO verliehen. Im TV wird die Gala allerdings erst am Freitag, 7. April, um 20.15 Uhr auf VOX zu sehen sein. Wer heute bei der Verleihung, moderiert von Xavier Naidoo und Sasha, auf einen der begehrten Awards hoffen kann, erfahrt ihr in der Nominierten-Liste.

Künstler Pop national

Mark Forster – Tape

Max Giesinger – Der Junge, der rennt

Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

Xavier Naidoo – Nicht von dieser Welt 2

Westernhagen – MTV unplugged

Künstler international

Leonard Cohen – You Want It Darker

Drake – Views

Shawn Mendes – Illuminate

Rag ’n’ Bone Man – Human

Robbie Williams – The Heavy Entertainment Show

Künstlerin Pop national

Jamie-Lee – Berlin

Lina – Official

Ina Müller – Ich bin die

Oonagh – Märchen enden gut

Kerstin Ott – Herzbewohner

Künstlerin international

Beyoncé – Lemonade

Imany – The Wrong Kind Of War

Rihanna – Anti

Sia – This Is Acting

Christina Stürmer – Seite an Seite

Band Pop national

AnnenMayKantereit – Alles nix Konkretes

The BossHoss – Dos Bros

Die Lochis – #Zwilling

Sportfreunde Stiller – Sturm & Stille

Unheilig – Von Mensch zu Mensch

Band international

Disturbed – Immortalized

Metallica – Hardwired…to Self-Destruct

The Rolling Stones – Blue & Lonesome

Twenty One Pilots – Blurryface

Volbeat – Seal the Deal & Let’s Boogie

Rock national

Böhse Onkelz – Memento

Broilers – (sic!)

Frei.Wild – 15 Jahre Deutschrock & Skandale

In Extremo – Quid pro quo

Schandmaul – LeuchtFeuer

Schlager

Andrea Berg – Seelenbeben

Fantasy – Freudensprünge

Maite Kelly – Sieben Leben für dich

Klubbb3 – Jetzt geht’s richtig los!

Vanessa Mai – Für Dich

Volkstümliche Musik

Die Amigos – Wie ein Feuerwerk

Dorfrocker – Heimat. Land. Liebe.

Andreas Gabalier – MTV Unplugged

Kastelruther Spatzen – Die Sonne scheint für alle

Voxxclub – Geiles Himmelblau

Hip Hop/Urban national

Beginner – Advanced Chemistry

Bonez MC & RAF Camora – Palmen aus Plastik

Gzuz & Bonez MC – High & hungrig 2

Kollegah – Imperator

Shindy – Dreams

Hit des Jahres

Drake feat. Wizkid & Kyla – One Dance

Imany – Don’t Be So Shy

Sia feat. Sean Paul – Cheap Thrills

Stereoact feat. Kerstin Ott – Die immer lacht

Alan Walker – Faded

Album des Jahres

Andrea Berg – Seelenbeben

Böhse Onkelz – Memento

Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

Metallica – Hardwired…to Self-Destruct

The Rolling Stones – Blue & Lonesome

Newcomer national

AnnenMayKantereit – Alles nix Konkretes

Max Giesinger – Der Junge, der rennt

Die Lochis – #Zwilling

Kerstin Ott – Herzbewohner

Stereoact – Tanzansage

Newcomer international

The Chainsmokers – Paris, Something Just Like This, Don’t Let Me Down u. a.

Imany – The Wrong Kind of War

Rag ’n’ Bone Man – Human

Twenty One Pilots – Blurryface

Alan Walker – Faded, Alone, Sing Me to Sleep

Dance national

Alle Farben – Music Is My Best Friend

Gestört aber GeiL – Gestört aber GeiL

Felix Jaehn – Jeder für Jeden, Bonfire, Ain’t Nobody (Loves Me Better)

Schiller – Future

Stereoact – Tanzansage.

Produzent national

Eizi Eiz, Denyo, Tropf und FIDJIKRIS für Beginner – Advanced Chemistry

Andreas Herbig, Henrik Menzel und Peter „Jem“ Seifert für Udo Lindenberg – Stärker als die Zeit

Tobias Kuhn für Clueso – Neuanfang

Ralf Christian Mayer für Mark Forster – Tape

Moses Schneider für AnnenMayKantereit – Alles nix Konkretes

Kritikerpreis national

Antilopen Gang – Anarchie und Alltag

Beginner – Advanced Chemistry

Drangsal – Harieschaim

Moderat – III

Roosevelt – Roosevelt

Bestes Video (national)

Beginner – Ahnma (Regie: David Aufdembrinke)

Beginner – Es war einmal (Regie: David Aufdembrinke)

Casper feat. Blixa Bargeld, Dagobert & Sizarr – Lang lebe der Tod (Regie: Christian Alsan)

Moderat – Eating Hooks (Regie: Måns Nyman & Honza Taffelt)

Von Wegen Lisbeth – Bitch (Regie: Doz Zschäbitz)