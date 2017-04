Echo 2017: Das sind die Gewinner

Udo Lindenberg hat gleich zwei Echos mit nach Hause genommen (© APress / imago)

Gestern wurde in Berlin der Echo verliehen. Künstler wie Udo Lindenberg oder Schlagerkönigin Andrea Berg konnten sich unter anderem über den begehrten Musik-Award freuen.

Gestern war es wieder soweit: In Berlin wurde an nationale sowie internationale Musiker der Echo verliehen. Dieses Jahr durften sich sowohl Newcomer als auch Altmeister zu den Abräumern des Abends zählen. In den Kategorien Künstler Pop national und Album des Jahres hat Musik-Urgestein Udo Lindenberg (70) das Rennen gemacht und Schlager-Queen Andrea Berg (51) konnte sich über den begehrten Preis in der Kategorie Schlager freuen. Musiklegende Marius Müller-Westernhagen (68) wurde mit dem Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

AnnenMayKantereit und Rag'n'Bone Man: Krönung der Newcomer

Gleich zwei Preise konnte die deutsche Band AnnenMayKantereit absahnen: Den fünf Jungs wurde der Award in den Kategorien Newcomer National und Band Pop National verliehen. Ebenfalls Doppel-Gewinner war der Engländer Rag'n'Bone Man (32) - er hat in den Kategorien Newcomer International und Künstler International gewonnen.

Nominiert waren zunächst übrigens diese Künstler. Die Ausstrahlung der Echo-Verleihung erfolgt zeitversetzt heute um 20.15 Uhr auf VOX.

Die Gewinner aller Kategorien findet ihr hier:

Bestes Video National

Von wegen Lisbeth, Sophie Lakow/Doz Zschäbitz, „Bitch“

Produzent National

Herbig/Menzel/Seifert für „Stärker als die Zeit“ von Udo Lindenberg

Künstler Pop National

Udo Lindenberg, „Stärker als die Zeit“

Hip-Hop/Urban National

Beginner, „Advanced Chemistry“

Schlager

Andrea Berg, „Seelenleben“

Hit des Jahres

Drake feat. Wizkid & Kyla, „One Dance“

Volkstümliche Musik

Andreas Gabalier, „MTV Unplugged“

Künstlerin Pop National

Ina Müller, „Ich bin die“

Newcomer National

AnnenMayKantereit, „Alles nix Konkretes“

Newcomer international

Rag'n'Bone Man, „Human“

Soziales Engagement

Viva Con Agua

Dance National

Alle Farben, „Music is my best friend“

Künstler International

Rag'n'Bone Man, „Human“

Band Pop National

AnnenMayKantereit, „Alles nix Konkretes“

Rock National

Broilers, „sic!“

Album des Jahres

Udo Lindenberg, „Stärker als die Zeit“

Kritikerpreis National

Beginner, „Advanced Chemistry“

Lebenswerk

Marius Müller-Westernhagen

Künstlerin International

Sia

Band International

Metallica