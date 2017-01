DSDS-Jurorin Michelle: Mit 40 wollte sie ihre Karriere beenden

Die Sängerin wollte mit 40 Jahren aufhören (© STAR-MEDIA / imago)

DSDS-Jurorin Michelle erklärte im Gespräch mit „Volle Kanne“, dass sie schon mit 40 an den Ausstieg aus dem Musikgeschäft dachte. Warum die Schlagersängerin ihre Karriere beenden wollte und weshalb sie trotzdem weiterhin auf der Bühne steht, verriet sie im Interview mit ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh.

Seit den Neunzigern ist Michelle (45) aus dem deutschen Schlager nicht mehr wegzudenken. Die gebürtige Baden-Württembergerin ist mit Hits wie „Wer Liebe lebt“ und „Flammen im Wind“ zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagersängerinnen der vergangenen Jahre avanciert.

Ausstiegsgedanken und persönliche Rückschläge

Dennoch erklärt die attraktive Blondine, dass sie sich bereits zu Anfang ihrer Karriere vorgenommen hatte, mit 40 die Bühne zu verlassen: „Damals hatte ich mir das einfach zum Ziel gesetzt, dass ich mit 40 eigentlich aufhören wollte.“ Im Interview räumt die 45-Jährige aber ein, dass damals die jugendliche Naivität aus ihr gesprochen hatte: „Zu diesem Zeitpunkt weiß man gar nicht, wie lange so eine Karriere gehen kann und was noch so alles kommt im Leben.“

Comeback aus Leidenschaft zur Musik

Die schiere Liebe zur Musik brachte die Künstlerin aber immer wieder auf die Bühne zurück: „Ich kann ohne meine Bühne und meine Musik nicht leben. Das gehört zu mir wie meine Ohren angewachsen sind.“ Trotzdem bleibt die Sängerin bei ihrer Meinung, dass man in einem gewissen Alter nicht mehr die Bühnenkarriere verfolgen muss. Bis dahin ist die Mutter von vier Töchtern, die heute glücklich mit ihrer Familie in den Niederlanden lebt, aber zunächst erstmal bei DSDS als Jurorin zu sehen.