DSDS: Das sind die Final-Songs von Maria, Alphonso, Duygu und Alexander

Das sind die DSDS-Finalisten der 14. Staffel (© Getty Images)

Es ist wieder soweit und das große DSDS-Finale steht kurz bevor. Zum ersten Mal werden gleich vier Kandidaten in der Finalshow auftreten und um den Titel des „Superstars“ singen. Mit welchen Liedern die Finalisten auftreten, haben wir für euch zusammengefasst.

Es wird ernst bei „Deutschland sucht den Superstar“! Am kommenden Samstag wird sich entscheiden, wer die diesjährige Staffel für sich entscheiden kann und somit Deutschlands Superstar 2017 wird. Zum ersten Mal in der DSDS-Geschichte stehen mit Alphonso Williams (54), Maria Voskania (29), Duygu Goenel (22) und Alexander Jahnke (30) gleich vier Kandidaten im Finale - und treten mit jeweils drei Hits gegeneinander an, wie RTL jetzt bekanntgab. Die Finalisten singen dabei jeweils einen Einzelsong, ihr Staffelhighlight sowie ihren persönlichen Finalsong:

Alphonso Williams

Einzelsong: „Stop! In The Name Of Love“ von The Isley Brothers

Staffelhighlight: „Disco Inferno“ von The Trammps

Finalsong: „What Becomes Of The Broken Hearted“

Maria Voskania

Einzelsong: „Irgendwann“ von Beatrice Egli

Staffelhighlight: „Unser Tag“ von Helene Fischer

Finalsong: „Magie“

Duygu Goenel

Einzelsong: „Ghost“ von Ella Henderson

Staffelhighlight: „Get Here“ von Oleta Adams

Finalsong: „Passenger“

Alexander Jahnke

Einzelsong: „Geboren um zu leben“ von Unheilig

Staffelhighlight: „Gewinner“ von Clueso

Finalsong: „Halt alle Uhren an“