Dschungelcamp: Thomas Häßler lässt ordentlich Dampf ab

Thomas Häßler (© Ruprecht Stempell / RTL)

Es herrscht eindeutig zu viel Harmonie im Dschungelcamp. Das fand wohl auch RTL und zwang die Camper 15 Luxusgegenstände aufgrund diverser Regelverstöße abzugeben. Das kam bei den Kandidaten natürlich nicht besonders gut an. Vor allem Thomas Häßler reagierte gereizt auf diese Mitteilung und ließ zum ersten Mal richtig Dampf ab.

Das Dschungelcamp strotzt dieses Jahr nur so vor Harmonie. Die „Familia Grande“ ist sich viel zu einig und sorgt für zu wenig Zickereien. Das fand zumindest RTL und brachte Schwung in das Camp – mit Erfolg! Gina-Lisa Lohfink (30), die später von den Zuschauern rausgewählt wurde, musste ihren Mitcampern die schlimme Nachricht mitteilen. Aufgrund diverser Regelverstöße wie Zigarettentausch, Absprachen bei Dschungelprüfungen und alleinige Toilettengänge, müssen die Dschungelbewohner 15 von 16 Luxusgegenständen und all ihre Zigaretten abgeben. Das passt den Stars natürlich gar nicht.

Vor allem Thomas Häßler (50) reagierte darauf sehr gereizt. „In mir brodelt es ohne Ende. Wenn so ein Ding kommt, dann bekommst du natürlich noch eins auf die Fresse. Also ich brauch momentan noch etwas um mich zu beruhigen“, erklärte der ehemalige Fußballer im Dschungeltelefon. Er musste nicht nur sein Kissen und seine Glücksbringerkette, sondern auch seine Zigaretten abgeben. Vor allem um die Kette machte er sich Sorgen: „Wenn ich die nicht wiederkriege, dann reiße ich den ganzen RTL-Laden ab!“ Sogar mit einem Ausstieg drohte „Icke“, aber wenigstens hat er nun angefangen zu sprechen...