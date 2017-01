Dschungelcamp: Sarah Joelle Jahnel öffnet sich über Oliver Pocher

Sarah Joelle Jahnel zeigt sich sexy im Dschungelcamp (© RTL)

Ende 2015 geriet Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel in die Schlagzeilen, da sie ein Techtelmechtel mit Oliver Pocher gehabt haben soll! Nun sprach Sarah im australischen Dschungel offen über die Liaison.

Das sorgte für Schlagzeilen 2015: Sarah Joelle Jahnel (27) soll über Monate hinweg ein Techtelmechtel mit Oliver Pocher (38) gehabt haben. Im Dschungelcamp sprach Sarah nun bei der gemeinsamen Feuerwache mit Florian Wess (36) über die angebliche Liaison mit Pocher. Auf Florians Frage, was denn mit Oliver Pocher gelaufen sei, antwortete Sarah: „Es war so klar, am Anfang, als diese Gerüchte aufkamen, habe ich mich tatsächlich erstmal monatelang nicht geäußert. Und es hörte nicht auf. Ich war irgendwann genervt. Und ich hätte einfach weiter die Fresse halten sollen. Ich hab zu viel gesagt. Ich hatte meine Gründe.“

Sarah Joelle Jahnel ist sich mittlerweile jedoch sicher, dass sie heute einige Dinge anders machen würde. So gibt sie weiter zu: „Ich war in dem Moment nicht in einer Beziehung und sagen wir mal so: ich würde gewisse Dinge nicht nochmal tun. Man lernt auf jeden Fall.“ Das Gespräch wurde schließlich von Fräulein Menke (56) unterbrochen, die von Florian Wess aufs Klo begleitet werden wollte. Es bleibt spannend, welche intimen Details die Kandidaten in den kommenden Tagen im Camp weiter ausplaudern werden!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de