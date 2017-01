Dschungelcamp: Knistert es zwischen Gina-Lisa Lohfink und „Honey“?

Gina-Lisa Lohfink (© Ruprecht Stempell / RTL)

Das Dschungelcamp 2017 startete am 13. Januar und bereits jetzt scheint sich zwischen den Kandidaten die erste Romanze anzubahnen. Gina-Lisa Lohfink ist in Flirt-Laune und hat ein Auge auf Alexander Keen alias „Honey“ geworfen. Nach der Dschungelprüfung kam sie aus dem Schwärmen für den 34-Jährigen gar nicht mehr heraus.

Alexander Keen (34) konnte am zweiten Tag im Dschungelcamp die schwierige Dschungelprüfung für sein Team gewinnen. Ganze sechs Sterne holte er und entschied somit das Duell gegen Florian Wess (36) für sich. Bei seiner Rückkehr ans Lagerfeuer überschüttete Gina-Lisa Lohfink (30) den tapferen Sieger mit Komplimenten.

Die kurvige Blondine konnte sich vor säuselnder Schwärmerei kaum halten. Zuerst bezeichnete sie „Honey“als „cool“, doch dann setzte sie noch ein richtig persönliches Kompliment hinzu. „Du bist so ein toller Mann“, meinte sie zu „Honey“ und klimperte mit ihren langen Wimpern.

Am 15. Januar muss die Ex von Marc Terenzi (38) aber erst einmal beweisen, ob sie mit ihrem süßen „Honey“ auch im Team arbeiten kann. Die beiden werden gegen Kader Loth (44) und Hanka Rackwitz (47) in der Dschungelprüfung antreten.