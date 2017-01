Dschungelcamp: Kader Loth überzeugt bei Dschungelfprüfung

Kader Loth kämpft sich bei ihrer Dschungelprüfung durch ein Schlangenmeer (© RTL)

Kader Loth überraschte die Zuschauer bei der gestrigen Dschungelprüfung. Obwohl die Brünette von einer Python gebissen wurde, schaffte sie es neun Sterne bei ihrer dritten Dschungelprüfung an Tag fünf zu erkämpfen.

Für Dschungelcamperin Kader Loth (44) war es gestern wieder so weit: Sie musste sich ihrer insgesamt bereits dritten Prüfung im Dschungelcamp stellen. Vier Kammern, die von einer Höhle abgehen, warteten mit einigen unangenehmen tierischen Dschungelbewohnern auf sie – aber auch mit zwölf Sternen.

Kader Loth im Kampf mit Schlangen und einem Waran

Während die vollbusige Dschungelcamp-Teilnehmerin in der ersten Kammer durch das Kriechen über Albino- sowie Teppich-Pythons noch drei Sterne holen konnte, sah es in Kammer Nummer zwei schon weniger rosig aus: Der unruhig werdende Waran verunsicherte Kader, weswegen sie letztendlich ohne Sterne aus der Kammer flüchtete.

In der dritten Kammer bewies die sonst eher empfindliche Dschungelcamp-Kandidatin dann aber wieder Mut. Um an zwei Sterne zu gelangen, musste Kader ihre Hand in ein Loch mit einer Albino-Python darin stecken. Die wiederum setzte sich zur Wehr und biss die Ex-„Big Brother“-Kandidatin in die Hand. Tapfer setzte Kader aber die Prüfung fort und holte die beiden Sterne nach Hause.

In der letzten Kammer, in der sich Kader drei Minuten einem Schlangenbad stellen musste, gewann sie letztlich weitere vier Sterne.

Mit insgesamt neun Sternen ging die ehemalige „Frauentausch“-Teilnehmerin schließlich heim und hat damit alle überrascht - auch sich selbst: „Ich bin sehr stolz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das durchziehe.“ Dr. Bob konnte übrigens ins Sachen Schlangenbiss Entwarnung geben, also freuen wir uns doch darauf, wie es mit Schlangenbezwingerin Kader Loth im Dschungelcamp weitergeht.

Alle Infos zu „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Special bei RTL.de