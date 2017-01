Dschungelcamp: Kader Loth muss sich verabschieden

Die fünf verbliebenen Dschungelcamp-Kandidaten (© Ruprecht Stempell / RTL)

An Tag 14 waren noch fünf Kandidaten im Rennen um die begehrte Dschungelkrone, doch für einen ist der Traum vom Sieg nun vorbei: Kader Loth muss heute das Dschungelcamp verlassen!

Am 14. Tag im Dschungelcamp kämpften Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Hanka Rackwitz (47) und Marc Terenzi (38) um den Einzug ins Halbfinale. Doch ein Camper muss sich nun von seinen Mitbewerbern verabschieden! Kader Loth erhielt die wenigsten Anruferstimmen und muss somit so kurz vor dem Finale zu Jens Büchner (47) und Co. ins Versace Hotel zurück.

Erneute Niederlage in der Dschungelprüfung

Zur heutigen Dschungelprüfung mussten Fußballer Thomas Häßler und It-Boy Florian Wess antreten. Bei „Zwei Paddel für ein Krabbelluja“ mussten die beiden auf einem kleinen Boot zu verschiedenen Inseln paddeln, bei denen Boxen zu finden sind. Diese können nur mit Hilfe eines Hakens, der sich an Florians Helm befindet, geöffnet werden. Dabei warteten in den Boxen nicht nur fünf Sterne, sondern auch zahlreiche Krabbeltierchen! Die beiden versuchten ihr Bestes, doch Thomas hatte Probleme, das Boot zu steuern und Florian fiel es nicht leicht, die Boxen zu öffnen. Das Ergebnis: Die zehn Minuten reichten nur für einen Stern!

Was sonst noch im Camp passiert ist

Nachdem Hanka zur Team-Chefin ernannt wurde, kam es zu hitzigen Diskussionen zwischen ihr und Florian. Der Grund: Florian warf Hanka vor, sie halte sich nicht an Regeln, worauf Hanka entgegnete, er behandle sie nicht respektvoll.

Zwischen Marc und Kader ging es hingegen heiß her! Die 44-Jährige schwärmt in höchsten Tönen von Marc – und überzeugte sich höchstpersönlich vom heißen Körper des Sängers!

Alle Infos zu „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Special bei RTL.de.