Dschungelcamp: Honey muss den Dschungel verlassen

Dschungelcamper 2017 (© Stefan Menne / RTL)

Da waren es nur noch sechs Camper. Honey musste den Dschungel verlassen nachdem er nicht genug Stimmen von den Zuschauern bekommen hat. Außerdem mussten Hanka und Marc zur Dschungelprüfung antreten und es gab wieder einige Zickereien.

Nach Gina-Lisa Lohfink (30) musste nun auch Honey das Camp verlassen. Das Model bekam einfach zu wenig Stimmen von den Zuschauern und muss nun seine sieben Sachen packen und das Camp verlassen. Honey gesellt sich zu den bereits Ausgeschiedenen: Gina-Lisa Lohfink, Nicole Mieth (26), Markus Majowski (52), Sarah Joelle Jahnel (27) und Fräulein Menke (56).

Die Dschungelprüfung von Marc und Hanka

Dieses Mal mussten Marc Terenzi (38) und Hanka Rackwitz (47) zur Dschungelprüfung „Dschungel-Casino“ antreten. In spielen wie Roulette, Black Jack und der einarmige Bandit konnten die beiden Camper insgesamt sieben Sterne für das Team gewinnen. Die Aufgabe dabei: leckere Dschungel-Delikatessen essen. War Hanka anfangs noch mutig, musste sie nach einigen Bissen würgen und verlor somit ihre Sterne. Auch Marc tat sich sichtlich schwer mit Straußen-Anus, Krokodil-Penis und Co. Am Ende konnte die beiden lediglich einen Stern erspielen.

Zickereien im Camp

Bei Hanka und Kader Loth (44) sitzt der Abspül-Streit mit Marc immer noch tief. Bei der nächtlichen Feuerwache stellten sie klar, dass Marc für sie gestorben ist. Auch Marc hat noch Klärungsbedarf nach dem Streit und schüttet Gina-Lisa sein Herz aus. Florian Wess (36) hingegen fragt sich, mit wem Honey (34) nun flirten wird, wo Gina-Lisa ja rausgewählt wurde.

Briefe von den Liebsten

Das absolute Highlight für die Camper waren die Briefe von den Liebsten. Besonders bei Thomas Häßler (50), Florian Wess und Jens Büchner (47) brachen alle Dämme, als sie die lieben Worte ihrer Familie vorgelesen bekamen.

