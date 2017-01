Dschungelcamp: Gina-Lisa Lohfink und „Honey“ flirten gewaltig!

Zwischen Gina-Lisa Lohfink und Alexander „Honey“ Keen sprühen die Funken am Lagerfeuer (© RTL)

Oh là là! Was geht denn da zwischen Ex-GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink und Alexander Keen aka „Honey“? Beim Talk über „Honeys“ akademischen Werdegang während der Nachtwache im Dschungelcamp warfen sich die beiden vielsagende Blicke zu.

Bahnt sich da zwischen Gina-Lisa Lohfink (30) und Alexander Keen aka „Honey“ (34) die erste Dschungelcamp-Romanze dieser Staffel an? Die beiden durften gestern zusammen Nachtwache schieben und genossen ihre gemeinsame Zeit am Lagerfeuer sichtlich.

„Honey“ erzählte Gina-Lisa von seinen abgeschlossenen Studien und konnte die Blondine ganz offensichtlich damit beeindrucken: „Echt, das hast du fertig gemacht? Wahnsinn“, schwärmte die 30-Jährige. Am Dschungeltelefon gestand die „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“-Kandidatin dann auch, wie sie zu dem Ex von GNTM-Kim steht: „Ich mag ihn so sehr. Ich hab den echt lieb!“ Das klingt doch ganz so, als ob Gina-Lisa ihren persönlichen Dschungelkönig schon gefunden hat.

Wir dürfen also weiterhin gespannt sein, ob es noch mehr knistern wird zwischen Gina-Lisa und „Honey“.

Alle Infos zu „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Special bei RTL.de