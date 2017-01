Dschungelcamp: Gina-Lisa droht über ihren Ex Marc Terenzi auszupacken

Gina-Lisa Lohfink (© Ruprecht Stempell / RTL)

TV-Blondine Gina-Lisa Lohfink zieht ins Dschungelcamp 2017 - zusammen mit ihrem Ex-Freund Marc Terenzi. Falls es zwischen den beiden kracht, weiß sich das Model aber zu helfen.

Ist der Stress im Dschungelcamp vorprogrammiert? Gina-Lisa Lohfink (30) wird in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf ihren Ex Marc Terenzi (38) treffen. Und über genau den will die Blondine auch auspacken, wenn ihr der Ex-Natural-Sänger Probleme macht. „Entweder wir verstehen uns super gut oder wir schlagen uns die Köppe ein“, so Gina-Lisa gegenüber RTL, „das ist auch ein bisschen komisch und das will doch auch keiner. Der hat doch auch keinen Bock auf mich.“

Weiter verriet die Hessin, dass sie nicht zurückstecken will, falls Marc ihr das Leben schwer machen sollte: „Wenn er mich zu sehr ärgert und blöd zu mir ist, dann muss ich schon mal allen erzählen, warum ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Dann denken alle echt ganz schön böse über ihn."

Da die Dschungelcamp-Kandidaten auf unterschiedlichen Flügen nach Australien gereist sind, sind die beiden Ex-Turteltäubchen noch nicht aufeinander gestoßen. Aber bis es zu einem Wiedersehen der beiden kommt, ist es nur eine Frage der Zeit.

Hoffen wir, dass sich der Ex von Sarah Connor (36) in der australischen Wildnis zu benehmen weiß...

