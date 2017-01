Dschungelcamp-Aus: Sarah Joelle Jahnel muss den australischen Dschungel verlassen

Die Kandidaten in ihren Dschungeloutfits (© Stefan Menne / RTL)

Heute durften die Zuschauer zum zweiten Mal für ihre Dschungelcamp-Lieblinge anrufen und somit entscheiden, wer im Camp bleiben darf und wer fliegt. Nachdem gestern bereits Fräulein Menke die wenigsten Stimmen erhielt, muss sich heute Sarah Joelle Jahnel von den Campern verabschieden.

Der zweite Kandidat muss das Dschungelcamp verlassen! Gestern erhielt Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke (56) die wenigsten Anrufe und wurde somit als erste aus dem Camp gewählt. Heute durften die Zuschauer erneut für ihre Lieblinge anrufen, doch Sarah Joelle Jahnel erhielt die wenigsten Stimmen und muss somit als zweite Bewohnerin das Camp verlassen.

An Tag 8 durften die Camper zum ersten Mal selbst abstimmen, wer zur Dschungelprüfung antreten muss. Das Ergebnis: Geballte Men-Power! So mussten Florian Wess (36), Thomas Häßler (50), Marc Terenzi (38), Alexander „Honey“ Keen (34) und Markus Majowski (52) in der Prüfung „Ruck Schluck“ ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen. Genau wie im Original mussten sich die fünf Kandidaten Begriffe erklären – jedoch nicht ohne Ekel-Faktor! Vor jedem Erklären mussten die Camper einen Dschungel-Shot trinken, gefüllt mit ekligen Substanzen! Am Ende holten die Jungs nur drei Sterne für das Team!

Alle Infos zu „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Special bei RTL.de