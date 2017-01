Dschungelcamp-Aus: Nicole Mieth muss den australischen Dschungel verlassen

Die Dschungelcamper 2017 (© RTL)

Und schon wieder einer weniger! Nachdem bereits Fräulein Menke, Sarah Joelle Jahnel und Markus Majowski das Campen verlassen haben, traf es jetzt auch Nicole Mieth.

An Tag 10 müssen sich die Bewohner des Dschungelcamps von Nicole Mieth (26) verabschieden. Nachdem es bereits Fräulein Menke, (56), Sarah Joelle Jahnel (27) und Markus Majowski (52) traf, muss nun auch die „Verbotene Liebe“-Darstellerin den australischen Dschungel verlassen. Über die Entscheidung der Zuschauer ist vor allem Hanka Rackwitz (45) überrascht, die sich ziemlich sicher war, dass Honey (34) heute gehen muss. „WAS?“ schreit sie ungläubig, als es heißt: Honey bleibt.

In der Dschungelprüfung „Dschungel-Grausstellung“ mussten alle neun Stars antreten. Jeder wird hierzu in eine Box gesteckt. Doch für einen wird das Ganze zu viel. Alexander Keen ruft noch bevor die Prüfung angefangen hat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, weil ihm die Box am Hals zu eng ist. Somit ist die Prüfung für alle Dschungel-Bewohner vorbei und sie gehen mit null Sternen zurück in Camp. Das schlägt natürlich hohe Wellen. Keiner kann es so richtig verstehen, warum Honey die Prüfung abgebrochen hat und dabei auch noch in die Kamera gelächelt hat. Besonders Gina-Lisa Lohfink (30), die sich super mit Honey versteht, trifft das sehr.

