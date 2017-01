Dschungelcamp-Aus: Markus Majowski muss den australischen Busch verlassen

Die Dschungelcamper 2017 (© RTL)

Heute muss der dritte Kandidat das Dschungelcamp verlassen! Nachdem bereits Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke (56) und die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel (27) ihre Sachen packen mussten, traf es diesmal Markus Majowski (52)! Der Komiker bekam die wenigsten Stimmen der Zuschauer und muss sich deshalb als dritter Bewohner von den anderen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Teilnehmern verabschieden.

Was außerdem im Camp geschah

An Tag 9 haben die Kandidaten entschieden, dass Mallorca-Auswanderer Jens Büchner (47) und Sänger Marc Terenzi (38) zur Dschungelprüfung antreten müssen. Diese trug den Namen „Sternenfänger“ und forderte von den zwei Männern einiges ab. Die beiden mussten sich an Seilen über eine tiefe Schlucht ziehen und sich gegenseitig Sterne, die an Bändern befestigt waren, zuwerfen und wieder auffangen. Am Ende konnten Marc und Jens leider nur zwei Sterne für das Team holen.

