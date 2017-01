Dschungelcamp: Acht Fakten über Dr. Bob

Dr. Bob und seine Frau Annette (© Getty Images)

Wie heißt Dr. Bob in Wirklichkeit? Er ist die absolute Kult-Figur beim Dschungelcamp und ist neben Sonja Zietlow die einzige Person vor der Kamera, die seit der ersten Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ zu sehen ist. Doch was ist über Dr. Bob eigentlich bekannt? Promipool hat Erstaunliches über den beliebten Bartträger herausgefunden.

Er gehört eigentlich schon fest zum Inventar! In jeder Dschungelprüfung erklärt Dr. Bob (66) den Promis, welche Gefahren lauern, was bei den Prüfungen passieren kann und auf was geachtet werden muss. Mit seiner ruhigen Art und dem trockenen Humor kommt er bei den Zuschauern super gut an. Aber auch die Kandidaten des Dschungelcamps lieben ihn!

Aber wer ist Dr. Bob eigentlich genau?

1. Dr. Bob heißt eigentlich Robert McCarron und wurde in England geboren

2. In Wirklichkeit ist er gar kein Arzt, sondern Spezialeffekt-Künstler und Maskenbildner

Er wirkte bei „Matrix“ mit

3. Er war im oscarpremierten Actionfilm „Matrix“ (1999) als Maskenbilder tätig

4. Er hat eine freiwillige Ausbildung in Krankenpflege und Notfallmedizin und ist seit 2004 in der deutschen Version des Dschungelcamps zu sehen

5. Auch bei der britischen Originalversion von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ ist er dabei. Dort nennt man ihn Medic Bob

6. Auf die Antwort, welcher deutsche Promi ihm am meisten im Gedächtnis blieb, antwortet er gegenüber RTL: „Sarah Knappik! Ich habe es vorher noch nie erlebt, das eine Gruppe einen von ihnen derart gemobbt hat.“

7. Robert McCarron ist gläubiger Buddhist

8. Im Mai 2013 heiratete Robert McCarron seine große Liebe Annie. Über acht Jahre waren die beiden zuvor schon zusammen. Die Hochzeit wurde im indianischen Stil abgehalten