Dschungelcamp 2017: Wartet eine Überraschung auf die Fans?

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow freuen sich auf die elfte Staffel des Dschungelcamps (© Stefan Gregorowius / RTL)

Bald ist es wieder soweit! Am 13. Januar startet das Dschungelcamp in die elfte Runde! Nach der Veröffentlichung des ersten Trailers stellen sich viele die Frage, ob es in der kommenden Staffel eine besondere Überraschung geben wird. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sorgen nämlich mit einem Satz im Trailer für Verwirrung!

Fans können sich freuen! Ab dem 13. Januar präsentieren Daniel Hartwich (38) und Sonja Zietlow (38) die elfte Staffel des Dschungelcamps. Über die potenziellen Kandidaten wurde bereits heftig spekuliert. Vor wenigen Tagen wurde schließlich der erste Trailer von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus 2017“ veröffentlicht. Dabei sorgt Daniel mit einem Satz für Verwirrung: „Jetzt drehen sie total durch!“ Was der Moderator damit meint, ist bislang noch unklar. Der Trailer, der ein landendes UFO zeigt, aus dem ein mysteriöses Wesen auf High Heels aussteigt, lässt viele Fragen offen. „Wer ist das denn?", fragt Sonja verwirrt. „Egal, irgendwann landet jeder hier“, so Daniels Antwort. Es könnte also gut sein, dass sich die Fans auf eine besondere Überraschung gefasst machen dürfen…

Ab dem 13. Januar können wir das Leben der Stars im Dschungel live mitverfolgen und dann wird endlich auch das Geheimnis um mögliche Neuerungen im Camp gelüftet.