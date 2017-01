Dschungel-Finale 2017: So waren die Finale-Quoten im Vergleich zum Vorjahr

RTLs Dschungelcamp war auch dieses Jahr wieder beliebt bei den Zuschauern (© Stefan Menne / RTL)

Am vergangenen Wochenende wurde mit Marc Terenzi der Dschungelkönig der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gekrönt. Das Finale war bei den Zuschauern mit einem Marktanteil von 33% fast so beliebt wie im Vorjahr.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war es endlich soweit: Der König des diesjährigen Dschungelcamps wurde gewählt. Sänger Marc Terenzi (38) gewann die elfte Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Mit einem Marktanteil von 33% erreichte das Finale des Dschungelcamps laut „meedia.de“ einen Staffelrekord und war bei den Zuschauern auch in diesem Jahr sehr beliebt. Insgesamt sahen sich 7,72 Millionen Zuschauer das Finale der Sendung an. Besonders beim jungen Publikum kam Marc Terenzis großer Auftritt gut an: 4,32 Millionen der Zuschauer waren im Alter von 14 bis 49 Jahren.

Dschungelcamp-Finale: leichte Einbrüche im Gegensatz zum Vorjahr

Im Vergleich zum letzten Jahr hinkte das Finale 2017 aber trotzdem noch hinterher: 2016 konnte RTL noch 8,60 Millionen Zuschauer verbuchen, die das Dschungelcamp-Finale verfolgt haben. Mit 4,88 Millionen Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren waren auch die jüngeren Dschungelfans noch zahlreicher vertreten.

RTL kann sich also alles in allem nicht über den Erfolg des diesjährigen Dschungelcamps beklagen. Gerade weil der durchschnittliche Marktanteil der diesjährigen Staffel mit 41% unter den 14- bis 49-Jährigen der beste seit drei Jahren war.

