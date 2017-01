Dschungel-Aus: Diese Kandidatin musste heute gehen

Die Dschungelcamper an Tag 10 (© Stefan Menne / RTL)

Da waren’s nur noch sieben! Gina-Lisa erhielt die wenigsten Anruferstimmen und muss am elften Tag im Dschungelcamp ihre Sachen packen. Was außerdem geschah? Honey durfte seinen Totalaussetzer vom Vortag wieder gutmachen und trat in einem Känguru-Kostüm zur Dschungelprüfung an.

Aus die Maus für Gina-Lisa Lohfink (30). Nach elf Tagen im Dschungelcamp darf das Model seine sieben Sachen packen und zu den bereits ausgeschiedenen Campern wie Nicole Mieth (26) oder Sarah Joelle Jahnel (27) ins Luxushotel zurückkehren.

Die Dschungelprüfung an Tag 11

Das war bestimmt eine Genugtuung für viele Dschungelcamp-Fans! Alexander Honey Keen (34) wurde nicht nur – neben Marc Terenzi (38) - zur Dschungelprüfung gewählt, sondern musste diese auch noch in einem Känguru-Plüschkostüm absolvieren. Bei „Unter Strom“ hieß es für Honey einen Parcours möglichst fehlerfrei zu absolvieren. Er musste auf einem Brett balancieren, während die Eisenstäbe (auf dem Kopf seines Kostüms befestigt) nicht den heißen Draht, der darüber angebracht war, berühren durften. Jedes Mal, wenn er den Draht berührte, blinkten nicht nur die Ohren, sondern Marc bekam auch fiese Stromschläge und so einiges Getier, das auf ihn herunterfiel, ab. Das Ergebnis: Stolze fünf Sterne und ein glücklicher Honey, der eventuell wieder einige Sympathiepunkte gesammelt hat.

Was außerdem geschah

Gina-Lisa musste vor ihrem Aus eine tragische Nachricht an ihre Mitcamper übermitteln. Wegen diverser Regelverstöße wie Zigaretten-Tausch, Mikrofone ausschalten oder alleine zu den Toiletten gehen, müssen 15 von insgesamt 16 (!) Luxusartikeln und alle Zigaretten abgegeben werden.

Alle Infos zu „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im Special bei RTL.de