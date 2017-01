Dr. Bob: So wird er im englischen Dschungelcamp genannt

Robert McCarron aka „Dr. Bob“ wird im englischen Dschungelcamp auch „Medic Bob“ genannt (© Horst Galuschka / imago)

Als Dr. Bob steht Robert McCarron den Teilnehmern von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ mit Rat und Tat in medizinischer Hinsicht zur Seite. In der englischen Version des TV-Formats ist der Busch-Mediziner aber unter einem anderen Namen bekannt.

Egal ob es um Schlangenbisse oder die Verträglichkeit von rohen Ochsenhoden geht – Robert McCarron (66) aka Dr. Bob ist für alle medizinischen Sorgen der Dschungelcamp-Teilnehmer bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verantwortlich.

Neben der deutschen Version arbeitet der Engländer auch als medizinischer Berater für „I am a Celebrity…Get Me Out Of Here!“, die englische Ausgabe vom Dschungelcamp, und dort wird der 66-Jährige auch oft „Medic Bob“ genannt. Dieser Name passt dann auch eher zu der offiziellen Jobbezeichnung von Robert McCArron, denn dieser ist eigentlich kein promovierter Mediziner, sondern Rettungssanitäter mit besonderen Zusatzqualifikationen.

Dr. Bob war Maskenbildner

Bevor Dr. Bob allerdings eine medizinische Karriere anstrebte, war der sympathische TV-Arzt an einer ganz anderen Laufbahn interessiert: Als Maskenbildner und Special-Effects-Make-up-Artist war er an Produktionen wie „Matrix“ oder „Das Piano“ beteiligt.

Sein Interesse für Leib und Seele des Menschen konnte der Promi-Dschungel-Arzt dann aber im Jahr 2000 als medizinischer Leiter bei den Olympischen Spielen in Sydney ausleben. 2004 wurde ihm dann sogar die „Order of Australia Medal“ für seine besonderen Dienste verliehen.

Dr. Bob, der auch einen Abschluss als Wildbiologe hat, ist seit 2013 glücklich mit seiner Frau Annette Miles verheiratet und ist inzwischen vierfacher Großvater.