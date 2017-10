„Doug Heffernan“: In diesen Kultserien war der „King of Queens“-Kultcharakter schon zu sehen

Kevin James als „Doug Heffernan“ in „King of Queens“ (© Zuma Press / imago)

Als „Doug Heffernan“ in „King of Queens“ wurde Kevin James zum Superstar. Seine Rolle als „Doug“ gilt als absoluter Kult und begeistert bis heute die Fans. In seiner Paraderolle war Kevin James allerdings noch in anderen Kultserien zu sehen.

Fast zehn Jahre lang spielte Kevin James (52) „Doug Heffernan“ in der Serie „King of Queens“ und wurde damit weltweit zum Star. An der Seite von Leah Remini (47) übernahm er die Hauptrolle in der beliebten Sitcom von 1998 bis 2007. Sein Charakter des Kurierfahrers ist absoluter Kult und begeisterte die Fans mit seiner lustigen und tollpatschigen Art.

In der Serie arbeitet der Sport-Fan „Doug“ als Fahrer bei einem fiktiven Paketlieferservice und vor allem seine Liebe für Essen zeichnet ihn aus und bringt ihn das eine oder andere Mal in eine missliche Lage. Was viele Fans noch nicht wussten: Der Kultcharakter „Doug Heffernan“ war neben „King of Queens“ noch in anderen Kultserien zu sehen.

„King of Queens“-Kultcharakter war auch in anderen Serien zu sehen

So hatte Kevin James als „Doug Heffernan“ etwa in „Alle lieben Raymond“, „Becker“ und „Die Bill Cosby Show“ Gastauftritte. In „Alle lieben Raymond“ hatte er sogar mehrere Gastauftritte. Zum ersten Mal in der neunten Folge der dritten Staffel, in der „Doug“ und „Raymond“ (Ray Romano, 59) sich kennenlernen und Freunde werden. „Doug“ versucht „Raymond“ zu helfen, bei der Führerscheinprüfung zu schummeln. Allerdings fliegen sie auf und „Doug“ wird der Führerschein entzogen. Später erhält er diesen zwar wieder, doch hat dann einen Autounfall mit „Frank“, dem Vater von „Raymond“.

In der dritten Staffel von „Cosby“ ist „Doug“ zu sehen, als er ein Paket an „Hilton Lucas“ (Bill Cosby, 80) ausliefert. Bei „Becker“ war er in seiner Kultrolle in der 20. Folge der ersten Staffel zu sehen, als er in die Arztpraxis von „Dr. John Becker“ (Ted Danson, 69) kommt. Hier trifft „Doug“ außerdem auf „Ray“ und „Hilton Lucas“ und es kommt zu einem Crossover der vier Sendungen.