DMAX setzt mit „Queen of the South“ auf geballte Frauenpower!

Alice Braga spielt in „Queen of the South“ „Teresa Mendoza“ (© DMAX / other)

Eigentlich ist der Männersender DMAX vollgepackt mit Factual-Sendungen. Doch mit „Queen of the South“ holt sich der Sender erstmals eine Fiction-Serie ins Programm. Das Besondere: Eine weibliche Protagonistin behauptet sich in einer harten Männerwelt und wird gefürchtete Chefin eines Drogenkartells!

Der Männersender DMAX ist eigentlich für Factual-Sendungen wie „American Chopper“, „Auction Hunters“ oder „Ausgesetzt in der Wildnis“ bekannt, doch nun setzt der Sender auf ein komplett neues Format! Zum ersten Mal strahlt DMAX mit „Queen of the South“ eine Fiction-Serie aus. Im Fokus steht dabei „Teresa Mendoza“ (Alice Braga, 34). Nachdem ihr Freund, der Mitglied eines Drogenkartells ist, ermordet wird, flieht „Teresa“ und fürchtet um ihr Leben. Das mexikanische Drogenkartell schafft es jedoch, die hübsche „Teresa“ ausfindig zu machen. Für sie bleibt daher nur eine Option: Sie muss von der Gejagten zu Jägerin werden! Somit hat „Teresa“ nur ein Ziel: Sie will den berüchtigten Kartellboss vom Thron stoßen und selbst darauf Platz nehmen!

Die neue Serie „Queen of the South“ verspricht Spannung und Action pur! Auf die Frage, warum sich DMAX ausgerechnet für eine weibliche Protagonistin in der ersten Fiction-Serie im Programm entschieden hat, antwortet Christian Schmied, Programmmanager des Senders: „Eine Frau, die sich in einer Männerwelt voller Korruption, Gewalt und dunkler Machenschaften durchschlagen muss, passt einfach perfekt ins Programm!“ Mit der Protagonistin fiebert man trotz gewalttätiger Machenschaften mit und wünscht ihr, dass sie sich gegen die finsteren Kerle, die es auf sie abgesehen haben, durchsetzen kann!

Ab dem 14. Juni läuft „Queen of the South“ immer mittwochs um 22.15 Uhr in Doppelfolgen. Die zweite Staffel soll im September dieses Jahres anlaufen.