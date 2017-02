Dirty Talk beim „Bachelor“: „Was war der krasseste Ort, an dem du Sex hattest?“

Clea-Lacy, Sabrina, Lisa, Alesa, Erika und Sebastian Panneck beim „Bachelor“ (© RTL)

Beim „Bachelor“ geht es hoch her: Die Damen diskutieren beim lockeren Plausch Themen wie die ausgefallensten Orte für Sex. Wer war denn schon wo unterwegs?

Sieben Damen hat „Der Bachelor“ Sebastian Pannek (30) bereits nach Hause geschickt und auch den ersten Zickenkrieg gab es schon. In der Ladys-Villa lernen sich die Kandidatinnen immer besser kennen und scheuen sich dabei auch nicht davor, intime Themen zu diskutieren. Ganz besonders interessieren sich die Kandidatinnen für die Orte, an denen ihre Mitstreiterinnen schon mal Sex hatten. Die selbstbewusste Fabienne (25) allen voran geniert sich dabei nicht und gibt offen zu, dass sie das Parkhaus schon mal gegen das Bett getauscht hat: „Nicht im Auto, sondern an der Leitplanke“, erklärt die 25-Jährige ihr Abenteuer.

Daraufhin wird auch die Älteste unter den Bachelor-Kandidatinnen Silvana (33) mit ins Verhör genommen. Auch sie war bisher nicht nur im heimischen Schlafzimmer unterwegs, sondern hatte schon in der Umkleidekabine ihren Spaß. Ob sie mit diesen Sexgeschichten bei „Bachelor“ Sebastian Pannek punkten können?

