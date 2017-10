„Dirty Dancing“-„Baby“ in Topform: So sieht Jennifer Grey im Bikini aus

Jennifer Grey und Tracy Pollan zeigen sich super trainiert (© Jennifer Grey / Instagram)

Jennifer Grey ist den meisten Fans als „Baby“ aus „Dirty Dancing“ bekannt. Die Schauspielerin verbrachte ein paar ruhige Tage mit einer Freundin am Strand und teilte ein Foto mit ihren Fans auf Instagram - und darauf sieht sie einfach unglaublich aus!

Im Jahr 1987 wurde Jennifer Grey (57) als „Frances Houseman“ in „Dirty Dancing“ weltweit bekannt. Schon damals hatte „Baby“ eine unglaubliche Figur und verdrehte nicht nur Patrick Swayze alias „Johnny Castle“, sondern auch den Zuschauern den Kopf. Genau 30 Jahre ist es nun her, dass „Dirty Dancing“ Premiere feierte - und Jennifer Grey sieht im Bikini noch immer fantastisch aus!

„Wow, ‚Baby‘ - Du siehst immer noch so toll aus“, schreibt ein begeisterter Fan unter das Instagram-Bild von Jennifer Grey. Es zeigt sie mit ihrer Freundin Tracy Pollan (57) am Strand - und die beiden Damen können sich durchaus sehen lassen! Mit ihren 57 Jahren sieht Jennifer einfach unglaublich aus. Stolz zeigt sie ihren durchtrainierten Body in einem schlichten schwarzen Bikini und lächelt in die Kamera. „Schau sich einer diese Bauchmuskeln an!“, bemerken auch die Fans. Jennifer ist noch immer in absoluter Topform!