Dieter Tappert: So sieht „Paul Panzer“ im echten Leben aus

Dieter Tappert, wenn er mal nicht als „Paul Panzer“ unterwegs ist (© STAR-Media / imago)

Comedian Dieter Tappert kennen alle Fans eigentlich nur als schrägen „Paul Panzer“ mit Brille und buntem Blümchenhemd, der seit dem Jahr 2005 in ganz Deutschland auftritt. Doch im wirklichen Leben sieht der beliebte Komiker erstaunlich normal aus. Und in einem eleganten Anzug und an der Seite von Freund Mario Barth macht der 45–Jährige sogar einen super eleganten Eindruck.

Komiker Dieter Tappert (45) ist für sein skurriles Auftreten als „Paul Panzer“ in ganz Deutschland berühmt. Schon früh zog es den schrägen 45-Jährigen in die Comedy-Branche. Bekannt wurde er anfangs vor allem für seine Scherzanrufe bei diversen Radiosendern, bei denen er sich mit „Paul Panzer“ meldete. Später wurde Dieter mit diesem Namen deutschlandweit bekannt und tritt seit 2005 in unterschiedlichsten Comedyshows auf.

Doch privat kann der begabte Comedian auch ganz anders. Denn auf den roten Teppich traut sich selbst Dieter nicht als Brillen und Blümchenhemden tragender „Paul Panzer“. Stattdessen wirft sich der 45-jährige Dieter in einen adretten Anzug und zeigt seinen unzähligen Fans, wie er im wirklichen Leben aussieht. Ein herzhaftes Lachen scheint aber auch in seinem Privatleben immer dazuzugehören.

Dieter schrieb das Drehbuch für den Film „Männersache“

Oft an Dieters Seite ist Comedian-Kollege Mario Barth (44) zu sehen. Und die beiden Komiker arbeiteten auch schon sehr erfolgreich zusammen. Gemeinsam schrieben sie das Drehbuch zur Komödie „Männersache“ und spielten darin auch Seite an Seite die beiden Hauptrollen. 2009 kam der Film in die Kinos und wurde von Fans unglaublich gelobt.

Seit 2011 ist Dieter Tappert in der RTL-Comedy-Sendung „Stars bei der Arbeit“ zu sehen. Anfangs stand neben ihm auch noch Komiker Kaya Yanar auf der Bühne – mittlerweile führt der unterhaltsame Dieter die Show aber alleine weiter.