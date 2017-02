Dieses Foto bereitet Sarahs Fans Sorgen

Sarah Lombardi sieht verweint aus (© Sarah Lombardi / Facebook)

Sarah Lombardi hat es nicht leicht. Ständig hat sie auf ihrem Facebook-Account mit heftigen Shitstorms zu kämpfen. Doch ihr aktuellstes Foto macht ihre Fans nicht etwa wütend, sondern sie sorgen sich um sie! Auf dem Selfie sieht Sarah stark verweint und ziemlich unglücklich aus.

Seit der Trennung von Pietro Lombardi (24) im Oktober hatte Sarah (24) stets mit fiesen Kommentaren auf ihrer Facebook-Seite zu kämpfen. Dennoch ließ sie sich nicht unterkriegen und versuchte, ihr Lächeln zu bewahren. Doch das neueste Foto der jungen Mutter bereitet ihren Fans nun Sorgen. Auf dem Bild, mit dem sie ihren Fans eine gute Nacht wünschen wollte, wirkt Sarah Lombardi sehr unglücklich und ihre Augen sind verweint.

Fans sind natürlich sofort besorgt um die hübsche Sängerin. Zahlreiche Follower versuchen Sarah mit lieben Kommentaren aufzumuntern. So schreiben die Fans unter anderem: „Siehst verweint aus. Vielleicht solltest du etwas Abstand von Facebook nehmen. Nimm dir das nicht so zu Herzen, Menschen können schrecklich sein“ oder „Siehst so traurig aus. Du bist so ‘ne tolle Frau und Mutter und siehst verdammt gut aus! Lass dich nicht runterziehen.“ Ihre Fans hoffen, dass sie diese schwierige Phase in ihrem Leben bald überwindet und endlich positiv in die Zukunft blicken kann.