Diesen besonderen Namen trägt Bradley Coopers und Irina Shayks Tochter

Erst vor wenigen Wochen wurden Bradley Cooper und seine Freundin Irina Shayk das erste Mal Eltern - und das nach einem wahren Versteck-Spiel um ihre Schwangerschaft. Jetzt ist die Familie zu dritt und sogar der Name des kleinen Mädchens wurde schon verraten.

Erst vor Kurzem sind Topmodel Irina Shayk (31) und Hollywood-Schönling Bradley Cooper (42) Eltern geworden und das kleine Mädchen soll schon jetzt der ganze Stolz von Mama und Papa sein. Vorher wurde lange um Irinas Schwangerschaft spekuliert, bis im Februar dann ganz eindeutige Bilder mit Babybauch auftauchten.

Bradley Cooper und Irina Shayk: So heißt ihre Tochter

Vor rund zwei Wochen soll Irina ihr erstes Kind zur Welt gebracht haben, das berichtet „People“ - und jetzt wurde durch „E! News“ auch der Name des Babys bekannt: Lea de Seine Shayk Cooper - ein wunderschöner Name à la Hollywood, der aber auch Bradleys Liebe zu Frankreich widerspiegelt, denn laut „People“ ist Bradley seit eines Austausch-Aufenthaltes in Frankreich hin und weg von diesem Land. Am Wochenende machte die kleine Familie ihren ersten Ausflug durch Venice Beach, Kalifornien und gönnte sich sogar ein Eis am Strand.

Nur rund zwei Jahre nachdem Irina und Bradley angefangen haben, sich zu treffen, sind sie nun zu dritt - und wir wünschen der kleinen Familie eine wunderbare Kennenlern- und Kuschelzeit.