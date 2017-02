Diese Vorjahresgewinner dürfen 2017 einen Oscar überreichen

Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander bei den Oscars 2016 (© Getty Images)

Am 26. Februar ist es wieder so weit. Zum 89. Mal wird der Oscar verliehen. Moderieren wird Komiker und Moderator Jimmy Kimmel. Nun wurden auch die ersten Vorjahresgewinner bekannt, die einen Oscar überreichen dürfen.

Leonardo DiCaprio (42) wird den Academy Award an den Besten Hauptdarsteller überreichen. Er selbst hat seinen ersten Oscar 2016 für die Hauptrolle in „The Revenant“ gewonnen. Brie Larson (27) gewann im Vorjahr den Oscar als Beste Hauptdarstellerin und wird dieses Jahr auch einen Preis überreichen. Sie bekam die heißbegehrte Trophäe für ihre Rolle im Drama „Raum“. Mark Rylance (57) wurde für die Beste Nebenrolle im Spielfilm „Bridge of Spies – Der Unterhändler“ und Alicia Vikander (28) als Beste Nebendarstellerin in „The Danish Girl“ ausgezeichnet. Auch die beiden werden dieses Jahr einen Oscar überreichen, wie die Academy auf Twitter bestätigte.