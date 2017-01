Diese Stars haben schon den „Bergdoktor“ gespielt

Schauspieler Gerhart Lippert als beliebter „Bergdoktor“ (© teutopress / imago)

Die Rolle des „Bergdoktors“ in der gleichnamigen beliebten Familienserie wurde schon von mehr als einem Star gespielt. Welche Schauspieler schon alle vor dem Alpenpanorama Leben gerettet haben und was die Ex-„Bergdoktoren“ heute machen, erfahrt ihr hier im Faktencheck.

Die deutsch-österreichische Serie „Der Bergdoktor“ begeistert schon seit 1992 die Zuschauer vor den Fernsehern. In den ersten Jahren der Serie konnte man Gerhart Lippert (79) als den Chirurgen „Dr. Thomas Burgner“ sehen. Im ländlichen Tirol war er als der allseits beliebte Lebensretter zu sehen. Ab 1997 trat Harald Kassnitzer (56) als „Dr. Justus Hallstein“ an seine Stelle. Der Ur-„Bergdoktor“ Gerhart Lippert, der schon seit den sechziger Jahren vor der Kamera steht, war auch in der „Rosamunde Pilcher“-Verfilmung „Flamme der Liebe“ zu sehen und wirkte zwei Jahre später an dem Fernseh-Special „Schwarzwaldklinik – Die nächste Generation“ mit.

Harald Krassnitzer schlüpfte nach seiner Karriere als „Bergdoktor“ in die Rolle des „Tatort“-Ermittlers „Moritz Eisner“ und ermittelt seit 1999 mit wechselnden Kollegen gegen Kriminelle jeder Art. „Der Bergdoktor“ wurde 1997 nach fünf Jahren abgesetzt.

Comeback des „Bergdoktors“

2008 feierte „Der Bergdoktor“ als Neuauflage beim ZDF sein Comeback. Diesmal ist in der Rolle des sympathischen Arztes der Österreicher Hans Sigl (47) zu sehen. Als smarter Arzt „Dr. Martin Gruber“ kehrt er nach Jahren in den USA wieder zu seinen Wurzeln zurück. Das Remake konnte an die Erfolge des Originals anknüpfen: Von Dezember 2015 bis Februar 2016 wurde bereits die neunte Staffel des Formats ausgestrahlt. Der aktuelle TV-Doktor, Hans Sigl, kommt seit dem 12. Januar diesen Jahres in der 10. Staffel wieder dem hippokratischen Eid seiner Rolle nach.