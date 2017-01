Diese Promis trinken Gin Tonic

Königin Elisabeth II. trinkt gerne Gin (© Getty Images)

„Gin ist in!“ – Dieser lockere Reim fasst prägnant zusammen, was Tausende von Menschen bereits seit einigen Jahren ausleben. Kein anderes alkoholisches Getränk fasziniert die feiernden Massen derzeit so stark wie Gin. Vor allem im Mix mit Tonic Water stellt der Drink eine gehobene und weniger süße Alternative dar zum klassischen Whisky-Cola oder Wodka-Energy. Selbst die großen Stars möchten auf den Wacholderschnaps nicht mehr verzichten – von der Queen bis zu deutschen Rappern.

So kurz nach Silvester brummt einigen Menschen, die zum Jahreswechsel etwas zu tief ins Glas geschaut haben, womöglich noch immer der Schädel. Etwas besser scheinen diejenigen weggekommen zu sein, die anstatt zum Billigfusel zum Gin gegriffen haben. Denn oft entsteht der Eindruck, dass diese Spirituose nicht allzu schnell zum Kater führt.

Doch der Eindruck täuscht. Auch Gin ist ein alkoholisches Getränk, das zumindest in Deutschland und im Binnenraum der Europäischen Union einen Alkoholgehalt von mindestens 37,5 Prozentvolumen vorweisen muss, ähnlich wie es beispielsweise bei Wodka der Fall ist. Und wer zu viel trinkt, hat auch nach dem Gin-Verzehr einen dicken Kopf.

So wird es wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Promi gegangen sein. Denn auch in der Welt der Stars und Sternchen ist Gin mittlerweile zu einem der beliebtesten Getränke geworden. Da verwundert es auch nicht, dass der Berliner Rapper Sido (36) beispielsweise mit einer eigenen Gin-Sorte 2016 für Aufmerksamkeit sorgte. Doch er bleibt nicht der einzige Prominente, der den besonders aromatischen Alkohol lieben gelernt hat.

Von Hemingway bis zur Queen – diese Prominenten lieben Gin

Gin Tonic ist gewiss der Klassiker unter allen Longdrinks, nicht zuletzt, weil er besonders einfach herzustellen ist. 5 cl Gin, 15 cl Tonic Water, Eiswürfel und eine Zitronenzeste auf Wahl und schon ist das Trendgetränk fertig gemixt.

Der geschmackliche Unterschied zu vielen anderen Longdrinks besteht vor allem in der Bitterkeit. Denn Gin Tonic ist ganz und gar nicht süß, vielmehr herb und – je nach Kräuter- und Gewürzbeimischung während der Destillation – mit einer ganz individuellen Note versehen.

Bei diesen Charakteristika überrascht es dann auch nicht, dass Gin Tonic ursprünglich aus dem British Empire stammen soll, immerhin sind die Engländer nicht gerade für ihre gefällige Süße, denn mehr für ihre leicht säuerliche, streng-trockene Mentalität bekannt – wie eben auch der Gin Tonic, der – wenig verwunderlich – als Lieblingsgetränk der Queen Mum (†2002) galt. Doch es gibt noch andere, die nicht ohne Gin konnten und können:

Ernest Hemingway (†1961): Wenn es einen berühmten Literaten gibt, der für seine Trinkfestigkeit bekannt war, dann ist dies gewiss Ernest Hemingway. Der US-amerikanische Nobelpreisträger, der permanent von Depressionen und schwerer Erschöpfung gezeichnet war, legte ein derartig abwechslungsreiches Trinkverhalten an den Tag, dass ein anderer Schriftsteller namens Philip Greene sich genötigt fühlte, Hemingways Trinkgewohnheiten in einem Buch mit dem Titel „To Have and Have another“ festzuhalten. Gin zählte ohne Zweifel zu den Lieblings-Alkoholsorten des Schriftstellers, vor allem als Bestandteil des Dry Martini.

Königin Elisabeth II. (90): Bereits die Mutter Englands, Queen Mum, war bekannt für ihre Gin-Vorliebe. Die Tochter macht es da nicht anders. Während es am frühen Morgen noch Earl Grey sein darf, genehmigt sich die Queen täglich um 18 Uhr einen Gin Tonic, ganz nüchtern und klassisch zubereitet. Dass Gin also durchaus nicht nur etwas für Männer ist, beweist die mittlerweile 90-Jährige und nicht mehr ganz so vitale Adlige tagtäglich, auch wenn sie 1952 vom „Time“-Magazin zum „Mann des Jahres“ gewählt wurde.

Snoop Dogg (45): Sido ist längst nicht der einzige Rapper, der eine ganz innige Beziehung zum Gin unterhält. Auch der US-amerikanische Sprechgesangkünstler Snoop Dogg, der mit eigentlichen Namen Calvin Cordozar Broadus heißt, steht bekanntermaßen auf Marihuana, aber auch auf Gin, vor allem in Kombination mit Saft. Dieses Faible ging gar soweit, dass Snoop Dogg seinem Lieblingsgetränk sogar einen eigenen Song widmete, der heute noch als einer der besten Partyhits in der Hip-Hop-Szene gilt: „Gin & Juice“. Der gewiss ungeschlagene Klassiker besteht aus 6 cl Gin, 6 cl Grapefruitsaft, 9 cl Orangensaft und einer Limettenscheibe.

Standardwissen und Kurioses über Gin

Wer mit echtem Gin-Expertenwissen glänzen möchte, der sollte neben dem Standardrepertoire auch einiges an Fachwissen mitbringen, mit dem womöglich selbst eingefleischte Gin-Fans noch zu überraschen sind. Dazu zählt sicher auch das Wissen darüber, dass es nicht nur darauf ankommt, wie der Longdrink gemixt, sondern auch, woraus er getrunken wird.

Um den einzigartigen und charakteristischen Geschmack der Gin-Variationen zu unterstreichen, bedarf es das richtige Cocktail-Glas. Mittlerweile ist ein regelrechter Hype um das Wie und Warum des Gin-Genusses entbrannt und Seiten wie ginie.de bieten extravagante Gin-Gläser für echte Kenner an. Doch wer beeindrucken möchte, der muss schon etwas mehr bieten:

- Aufgrund des Chiningehalts im Tonic Water nimmt der Gin Tonic unter ultraviolettem Licht eine leicht bläuliche Farbe an!

- Der weltbeste Gin kommt angeblich aus Deutschland und nennt sich „Monkey 47“. Er stammt aus dem Hause „Black Forest Distillers“, das, wenig überraschend, im Schwarzwald beheimatet ist.

- Gin Tonic gilt als hervorragendes Anti-Kater-Mittel. Das Tonic Water sorgt für einen erfrischenden Sprudeleffekt, kühles Eis umsorgt den Mundraum und das enthaltene Chinin bekämpft üble Kopfschmerzen.