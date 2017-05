Diese Prinzessin-Charlotte-Fan-Produkte gibt es im royalen Shop

Der Kesington Palast hat eine Reihe von Merchandise-Produkten unter dem Namen „Princess Charlotte“ herausgebracht. Welche Prinzessinnen-Teile ab sofort im Fanshop erworben werden können und zu welchem Preis, erfahrt ihr hier.

Sich einmal wie Prinzessin Charlotte (2) fühlen - dieser Wunsch kann im Fanshop des Kensington Palasts wahr werden. Eine von den vielen Produktreihen ist die neue Merchandise-Kollektion der „fiktionalen Prinzessin Charlotte“. Alle Teile sind in Pink und Violett gehalten und durchaus farbenprächtig. Von geschlechtsneutral kann hier keine Rede sein.

Neben einer Plastik-Tiara für £ 3.99, einem glitzernden Lippenbalsam für £ 4.99 und echten Prinzessinnen-T-Shirts für £ 12.99, gibt es auch ein richtiges Prinzessinnen-Kostüm für £ 35 mit dem Namen der süßen Prinzen-Tochter zu erwerben. Passend hierzu gibt es einen Lip Gloss für £1.99, blumige Haargummis für 99 Pence und eine Kronen-Kette für £ 4.99. Aber auch ein Sechser-Set Prinzessinnen-Ringe für £ 7.99 oder eine traumhafte Schneekugel für £ 6.99 gibt es im Fanshop zu kaufen.

Diese und noch viele weitere Produkte, wie ein Herzogin-Kate-Malbuch, gibt es ab sofort im Kensington-Palace-Shop. Es ist zu erwarten, dass die Kollektion ein voller Hit wird.

Imagine yourself gliding down the corridors of Kensington Palace like Princess Charlotte with this delightful princess fancy dress. The Princess Charlotte dress is a sumptuous gown in shades of rich purple and gold in the style of a true princess.