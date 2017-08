„Die Wicherts von nebenan“: Was macht Anja Schüte heute?

Jochen Schroeder, Anja Schüte und Timo Michametow in „Die Wicherts von nebenan“ (© Getty Images)

Die sympathische Familie aus dem Berliner Umland: „Die Wicherts von nebenan“. Doch was wurde nach dem Ende der ZDF-Serie aus den Hauptdarstellern? Wir haben uns bei Anja Schüte mal umgesehen.

Anja Schüte (53) war bereits vor ihrer Rolle bei den „Wicherts von nebenan“ keine Unbekannte beim Publikum. Von 1980 bis 1986 spielte sie in insgesamt neun Kinofilmen, bis sie dann die Rolle der adligen „Ulrike von Strelenau“ übernahm. Ihre Figur erlebt eine tragische Geschichte – der Vater ihrer zwei Kinder stirbt bei einem Arbeitsunfall.

Nach der Serie spielte Schüte unter anderem drei Jahre lang bei der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ und in zwei Episoden des „Traumschiffs“. Die großen Rollen blieben für Schüte allerdings aus, bis auf einige Fernsehfilme wie „Rosamunde Pilcher“ und vereinzelte Serienauftritte.

Anja Schüte im Reality-TV

Wohl auch deshalb wagte Anja Schüte den Schritt zu den Promi-Formaten der Privatsender. Sie nahm 2013 bei der VOX-Show „Promi Shopping Queen“ teil und ging 2015 sogar in das „Promi Big Brother“-Haus von Sat.1. Sie belegte dabei den achten Platz und landete vor dem Partyplaner Michael Ammer (56) und Moderatorin Judith Hildebrandt (40).

Mittlerweile wohnt Anja Schüte in Hamburg und auf Sylt. Dort arbeitet sie auch in einer Luxusboutique, denn nach der 40 erhält man als Schauspielerin sehr viel weniger Angebote, erklärt die 53-Jährige im Interview mit „Liebenswert“. Sie sei zwar in eine tiefe Krise gefallen, hat jedoch akzeptiert, dass sie nicht nur darauf warten kann, dass etwas passiert. Die Fernsehlandschaft habe sich einfach verändert.

Anja Schüte hat aus ihrer ersten Ehe mit dem Schlagersänger Roland Kaiser (65) einen Sohn und ist seit acht Jahren mit dem Sylter Hotelier Jörg Brunkhorst liiert.

