„Die Welle“-Star Frederik Lau: Das ist seine hübsche Frau Annika

Annika und Frederick Lau sind seit 2015 verheiratet (© Getty Images)

Frederik Lau ist nicht nur seit seiner Jugend ein gefragter deutscher Schauspieler, sondern auch ein wahrer Glückspilz was seine Familie betrifft. Mit seiner hübschen Frau Annika hat der „Die Welle“-Star zwei Kinder und schwärmt regelmäßig von seiner Familie. Doch auch seine Frau ist keine Unbekannte.

Frederick Lau (27) hat man schon als kleinen Jungen in Filmen, wie „Das fliegende Klassenzimmer“ oder „Bibi Blocksberg“ gesehen. Seinen Durchbruch feierte er dann mit seiner Rolle in „Die Welle“, für die er den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller bekam. Im Jahr 2015 – zwölf Jahre nach seinem Schauspiel-Debüt – bekam er erneut den begehrten Filmpreis. Diesmal wurde seine Leistung in „Victoria“ geehrt und Frederick bewies damit, dass er nicht nur ein erfolgreicher Kinderstar ist, sondern noch heute an diese Erfolge anknüpfen kann.

Doch die Karriere ist nicht das Einzige, auf das Frederick Lau stolz sein kann. Immer wieder gerät er bei seiner Familie ins Schwärmen. „Ich kann mir mit meiner wunderbaren Frau eine ganze Fußballmannschaft vorstellen“, verriet Lau nach der Geburt des zweiten Kindes der beiden. Im Jahr 2016 kam nämlich Sohn Baz Barne zur Welt, zwei Jahre davor erblickte schon Tochter Liselotte das Licht der Welt.

Mutter der beiden Kinder ist Moderatorin Annika Lau (37), welche seit 2013 mit Frederick Lau zusammen ist. 2015 folgte dann die standesamtliche Trauung der beiden. Dabei ist jedoch nicht nur Frederick erfolgreich. Auch Annika stand schon für Produktionen wie das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera. Gemeinsam geben die beiden ein tolles und starkes Paar ab, das man gerne öfter auf den roten Teppichen sehen würde.