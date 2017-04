„Die unendliche Geschichte“: So sieht „Atréju“-Darsteller Noah Hathaway heute aus

Noah Hathaway spielte in „Die unendliche Geschichte“ „Atréju“ (© United Archives / imago)

„Die unendliche Geschichte“ gilt bis heute als eine der schönsten Kindergeschichten auf der Welt. Ganze Generationen haben mitgefiebert, als der kleine „Sebastian“ in „Atréjus“ phantastische Welt eintaucht und sich dort behaupten muss. Die Filmpremiere von „Die unendliche Geschichte“ fand vor über 20 Jahren statt - hier erfahrt ihr, wie erwachsen „Atréju“-Darsteller Noah Hathaway heute ist.

Wir erinnern uns als alle: Dem kleinen „Bastian“ fällt ein Buch mit dem Titel „Die unendliche Geschichte“ in die Hände und ist so fasziniert von „Phantasien“ und den Geschichten von „Atréju“, dass er sich immer weiter in den Bann des Buches hineinziehen lässt - bis er plötzlich selbst zu „Atréju“ wird!

Schauspielerei ist sein Leben

Seitdem ist viel Zeit vergangen und Noah Hathaway (45) ist erwachsen geworden. Mittlerweile ist der Schauspieler 45 Jahre alt, glücklich verheiratet und Vater von zwei Kindern. Noah startete seine Karriere mit einer Rolle in der Serie „Kampfstern Galactica“. Danach war er im Film „Zwei dicke Freunde“ zu sehen und hatte kleinere Rollen in Serien.

Ab 1994 arbeitete er als Filmproduzent, doch seit 2012 war er auch wieder vermehrt als Schauspieler tätig. So ergatterte er in dem ein Kriminalthriller mit dem Titel „Sushi Girl“ (2012) eine Rolle und war zuletzt 2013 in dem Film „Blue Dream“ zu sehen.

