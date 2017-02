Die spanischen Royals im Familienurlaub

Die spanische Königsfamilie beim Skifahren (© Getty Images)

Die spanische Königsfamilie gönnt sich im Familienurlaub eine Pause vom Alltag. Ganz ohne Presse geht es aber dann doch nicht. Bevor es auf die Piste geht, posiert die Familie noch für die Fotografen.

Königin Letizia von Spanien (44) und König Felipe von Spanien (49) gewähren uns leider nur selten Einblicke in ihr königliches Privatleben. Umso mehr freuen wir uns über die Fotos der Bilderbuchfamilie beim Skifahren. Das Königspaar ist zusammen mit seinen Kindern, Prinzessin Leonor (11) und Prinzessin Sofia (9), beim Skifahren in Astùn in den Pyrenäen. Die beiden Nachwuchs-Royals stehen schon sicher auf den Skiern und düsen Mama und Papa gekonnt hinterher. Kein Wunder – wie „Spiegel Online“ berichtet, verbringt die Familie schon seit Jahren ihren Winterurlaub im Skigebiet. Die Mädels haben also schon Übung auf den Brettern.