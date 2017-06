„Die Reifeprüfung“: So sieht Katharine Ross heute aus

Katharine Ross an der Seite von Dustin Hoffman in „Die Reifeprüfung" (© ZUMA Press / imago)

Schauspielerin Katharine Ross wurde im Jahr 1967 durch ihre Rolle der „Elaine Robinson“ im Film „Die Reifeprüfung“ weltberühmt. Damals war sie gerade einmal 17 Jahre alt und spielte schon an der Seite von Hollywoodgröße Dustin Hoffman. Mittlerweile ist Katharine 77 Jahre alt, hat einen Ehemann und eine erwachsene Tochter. Ihre strahlende Schönheit konnte sich die Schauspielerin aber auch im Alter bewahren.

Der legendäre Film „Die Reifeprüfung“ mit Dustin Hoffman (79), Anne Bancroft (†73) und Katharine Ross (77) in den Hauptrollen bleibt unvergesslich. Der Streifen stammt aus dem Jahr 1967 und dreht sich um den jungen „Benjamin Braddock“ (gespielt von Dustin Hoffman), der eine Affäre mit der um viele Jahre älteren und verheirateten „Mrs. Robinson“ (gespielt von Anne Bancroft) beginnt. Schließlich verliebt er sich jedoch in deren Tochter „Elaine Robinson“ (gespielt von Katharine Ross) und es beginnt ein herzzerreißendes Liebeschaos.

Für die damals 17-jährige Katharine bedeutete diese Rolle den internationalen Durchbruch. Sie brachte ihr nicht nur eine Oscar-Nominierung, sondern auch einen Golden Globe Award als Beste Nachwuchsdarstellerin ein. Seitdem hat sie in unzähligen Filmen und Serien mitgespielt und sich eine tolle Schauspielkarriere aufgebaut. In den letzten Jahren stand sie nicht mehr so oft vor der Kamera. Anfang 2000 wirkte sie in den Filmen „Don’t Let Go“ und „Eye of the Dolphin“ mit. Ab Juni 2017 wird sie mit dem Film „The Hero“ wieder in den US-Kinos zu sehen sein. Außerdem ist Katharine auch Kinderbuchautorin und schrieb zum Beispiel das Buch „Brummel ist kein Langschläfer“.

Katharine hat eine erwachsene Tochter

Mittlerweile ist Katharine 77 Jahre alt, aber tritt immer noch auf den roten Teppichen der Welt auf. Für ihr Alter sieht sie immer noch richtig flott und fit aus und versprüht eine fast jugendliche Energie. Die Schauspielerin zeigt sich zugleich modebewusst und natürlich und scheint richtig zufrieden mit ihrem Leben zu sein.

Seit dem Jahr 1984 ist der Schauspieler Sam Elliott (72) der Mann an Katharines Seite. Die Ehe mit dem 72–Jährigen ist bereits Katharines fünfte. Doch Sam scheint ihre ganz große Liebe zu sein, denn mittlerweile ist sie schon seit ganzen 33 Jahren mit ihm verheiratet. Die beiden haben ihre Liebe sogar mit einer Tochter gekrönt. Cleo Elliott (32) kam im Jahr der Hochzeit zur Welt und ist heute selbst eine erwachsene Frau.