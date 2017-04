„Die Pfefferkörner“: Was wurde aus Vijessna Ferkic alias „Tascha“?

Vijessna Ferkic aus „Die Pfefferkörner“ ist heute noch als Schauspielerin tätig (© Vijessna Ferkic / Instagram)

In der Kinderserie „Die Pfefferkörner“ lösten fünf Freunde aus Hamburg kleine Kriminalfälle. In der Erstbesetzung war unter anderem Vijessna Ferkic, die „Natascha ,Tascha‘ Jaonzäns“ spielte, zu sehen. Auch heute ist sie noch als Schauspielerin tätig und eine hübsche junge Frau geworden!

„Die Pfefferkörner“: Das sind die fünf Freunde aus Hamburg, die sich nach der Schule in ihrem „Hauptquartier“ trafen, um Kriminalfälle zu lösen. Die Erstausstrahlung der Kinderserie mit dem Nachwuchsdetektiven war im Jahr 1999. Vijessna Ferkic (29) verkörperte dabei die Rolle der „Natascha ,Tascha‘ Jaonzäns“.

Vijessna hatte noch einige größere Rollen

Die heute 29-Jährige Vijessna Ferkic hat ihren Traum von einer Schauspielkarriere erfüllen können. Nachdem sie von 1999 bis 2002 bei den „Pfefferkörnern“ mitspielte, übernahm sie 2006 in der KiKA-Serie „Krimi.de“ erneut den Part der „Natascha ,Tascha‘ Jaonzäns“, die mittlerweile eine Ausbildung zur Polizistin begonnen hatte.

Doch ihre Vielseitigkeit konnte sie noch in anderen Produktionen beweisen. So war sie unter anderem in „Der Vorleser“ als „Sophie“ zu sehen. Auch bei „Alarm für Cobra 11“ und dem Film „Das Haus der Krokodile“ spielte sie mit. Zuletzt war sie 2014 in „Heiter bis tödlich: Morden im Norden“ in einer Gastrolle zu sehen.

Sie kommt aus einer Schauspielfamilie

Vor allem äußerlich hat sich Vijessna Ferkic verändert. Sie ist eine sehr hübsche junge Frau geworden. Vijessna, die kroatische Wurzeln hat, kommt aus einer Schauspielerfamilie und hat insgesamt fünf Geschwister. Vier von ihnen sind ebenfalls als Schauspieler tätig.

