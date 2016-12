Die Parallelen zwischen Carrie Fishers (†60) und Debbie Reynolds (†80) Leben

Debbie Reynolds und Carrie Fisher (© Getty Images)

Der Tod von Carrie Fisher schockierte die Welt. Nur einen Tag später folgte eine weitere erschütternde Nachricht: Der Tod ihrer Mutter Debbie Reynolds. Die beiden Schauspielerinnen starben so kurze Zeit hintereinander. Doch auch in ihren Leben weisen sie einige Parallelen auf.

Carrie Fisher (†60) erlitt einen Tag vor Weihnachten einen Herzinfarkt mitten auf dem Flug von London nach Los Angeles. Nachdem sie in ein Krankenhaus gebracht wurde, war es Debbie Reynolds (†80), die von einem stabilen Zustand ihrer Tochter sprach. Doch nur kurz darauf erlag Carrie Fisher den Folgen des Herzinfarkts. Einen Tag später folgte ihr ihre Mutter. Debbie Reynolds erlitt einen Schlaganfall und wollte nach eigener Aussage nur zu ihrer Tochter.

Die beiden Frauen verbindet jedoch nicht nur der zeitnahe Tod. Auch ihre Leben weisen einige Parallelen auf. So feierten sowohl Debbie Reynolds als auch ihre Tochter Carrie ihren Durchbruch mit 19 Jahren, nachdem sie schon einige Filme gedreht hatten. Für Reynolds war „Singin‘ in the Rain“ das große Sprungbrett, Carrie Fisher erlangte mit ihrer Rolle der „Prinzessin Leia“ in „Star Wars“ weltweite Bekanntheit. Ihre Rollen waren dabei vor allem furchtlose und starke Frauen. Ob nun Reynolds „Margaret Brown“ in „The Unsinkable Molly Brown“ oder Fishers „Marie“ in „Harry und Sally“, in dem man sie nach ihrem Tod noch einmal sehen kann, - ihre Rollen waren immer unabhängige und selbstbewusste Frauen.

Liebende Mütter, unglücklich verliebt

Doch nicht nur beruflich weisen die Leben von Carrie Fisher und ihrer Mutter Parallelen auf. Beide waren liebende Mütter, die nicht davor Halt machten, über ihre Leben mit all den Hochs und Tiefs zu sprechen. Ob nun in Interviews oder in ihren Autobiographien: Reynolds und Fisher hatten einiges zu erzählen. Vor allem über ihr Pech mit den Männern. Während es bei Debbie Reynolds und ihrem ersten Ehemann Eddie Fisher (†82) zu einem richtigen Skandal kam, als dieser sie verließ und Elizabeth Taylor (†79) heiratete, hatte sie auch mit Ehemann Nr. 2 kein Glück. Und auch Carrie ließ sich von ihrem ersten Ehemann scheiden. Zur Hochzeit mit Bryan Lourd (56), mit dem sie Tochter Billie Lourd (24) hat, kam es nicht einmal, denn wie sich herausstellte, war Bryan Lourd homosexuell. Als dies herauskam, trennten sich die beiden.

In den Leben von Carrie Fisher und Debbie Reynolds gibt es unzählige Gemeinsamkeiten. Hoffen wir, dass die beiden nun auch gemeinsam ihre Ruhe gefunden haben.