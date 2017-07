„Die Nanny“: So anders sieht Lauren Lane heute aus

Lauren Lane heute (© LaurenLane / Facebook)

Lauren Lane ist wohl jedem aus der Kultserie „Die Nanny“ bekannt. Dort spielte sie die arrogante „C.C. Babcock“, Geschäftspartnerin von „Maxwell Sheffield“. Heute ist Lauren jedoch kaum mehr wiederzuerkennen.

Lauren Lane (56) wurde bekannt durch die Neunziger-Jahre-Serie „Die Nanny“. In ihrer Rolle als „C.C.Babcock“ verkörperte sie eine arrogante, wenig einfühlsame Geschäftsfrau aus gutem Hause. Sie war das genaue Gegenteil von „Fran Fine“. Immer wieder bekamen Butler „Niles“ und sie sich in die Haare. Das Ganze führte letztendlich zu einer Liebesbeziehung der beiden. In der letzten Folge heiratet „C.C.“ den Butler. Ihr vollständiger Name „Chasity Claire“ wird auch erst in der letzten Folge enthüllt.

„Die Nanny“-Star Lauren Lane spielt viel Theater

Während der Serie bekam Lauren Lane ihre Tochter Kate (19). Vom Vater ist sie heute geschieden. Nach dem Serienende 1999 kehrte sie wieder zurück ans Theater, wo sie bereits ihre ersten schauspielerischen Erfahrungen machte. Dort war sie in Stücken wie „The Clean House“ oder „August: Osage County“ zu sehen. Zuletzt spielte die Texanerin 2014 in „Vanya & Sonia & Masha & Spike“. Seit 2003 lehrt sie an der Schauspiel-Fakultät der Texas State University.