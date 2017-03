„Die Kochprofis“: Das sollte in der heimischen Küche mehr beachtet werden

„Die Kochprofis“: Frank Oehler, Andreas Schweiger und Nils Egtermeyer im Interview mit „Promipool“ (© Magdalena Possert / RTL II)

Als „Die Kochprofis“ helfen Frank Oehler, Andreas Schweiger und Nils Egtermeyer Restaurants in Not wieder auf die Beine. Im Interview mit „Promipool“ verraten die Chefs, was ein guter Wirt alles so drauf haben muss, warum sie so ein top Team sind und geben Tipps für die heimische Küche.

Wenn die Gäste dem Restaurant fernbleiben, der Schuldenberg wächst und sich die Hoffnung auf Besserung langsam aber sicher verflüchtigt, sind sie oft die einzige Hoffnung: „Die Kochprofis“. Seit 2005 helfen die erfahrenen Köche auf RTL II gescheiterten Wirten dabei, ihre Restaurants wieder auf Hochglanz zu polieren und die Kassen wieder zu füllen. Im Gespräch mit „Promipool“ haben „Die Kochprofis“ Frank Oehler, (52) Andreas Schweiger (41) und Nils Egtermeyer (33) aus dem Nähkästchen geplaudert.

Wer nichts wird, wird Wirt? – Fehlanzeige!

Um den verzweifelten Köchen wirklich helfen zu können, muss man zunächst wissen, was ein guter Chef so alles drauf haben muss. Dazu hat Andreas Schweiger eine klare Meinung: „Ein guter Koch muss guter Bäcker, in gewisser Weise ein Metzger und vielleicht sogar Konditor sein und vor allem Betriebswirt. Das ist kein leichter Job.“ Sein Kollege Nils pflichtet ihm bei und fügt hinzu, dass nicht wenige Neu-Gastronome diesen Beruf unterschätzen: „Für viele ist das der einfachste Schritt, einfach mal Chef zu sein. Aber was da alles an Planung und Organisation dahintersteckt, kann man ohne Ausbildung gar nicht einschätzen“, so der Cuisinier.

Mit individuellen Stärken gemeinsam zum Ziel

Die Teilnehmer der Show profitieren auch stets von der Team-Stärke ihrer Helfer. Laut Frank Oehler trägt vor allem der Fakt, dass die Köche „perfekt eingespielt“ sind und sich bereits lange kennen, zum Erfolg der „Der Kochprofis“ bei: „Jeder kennt die Achillessehne des anderen, aber auch die Stärken. Deshalb ergänzen wir uns sehr gut“, erklärt FO.

Der Experte für Fischspeisen ist zum Beispiel Nils Egtermeyer. In Sachen Steak, Braten & Co. macht Frank Oehler niemand etwas vor und wer es lieber vegetarisch mag, ist bei Andreas Schweiger an der richtigen Adresse.

Eine Prise Zeit für die heimische Küche

Und wie schaffen wir Normalos es, uns ein leckeres Gericht auf den Tisch zu zaubern? Die Antwort auf diese Frage ist so einleuchtend wie simpel: Zeit ist das Stichwort. „Man muss ja auch nicht jeden Tag kochen, aber ein paar Mal pro Woche sollte man sich die Zeit dafür nehmen. Das hat ja auch was mit Entspannung zu tun“, so Nils. Zeit hilft einem auch dabei, die Herkunft der verwendeten Lebensmittel auf dem Wochenmarkt zu erkunden und vor allem Kindern mit frischen selbst zubereiteten Gerichten eine gesunde Ernährung nahe zu bringen, so Andreas Schweiger und FO.

Also dann: Mit diesen Tipps und Tricks der Profis dürfte in der Küche ja nun nichts mehr anbrennen.

„Die Kochprofis“ kommen donnerstags um 20.15 Uhr auf RTL II.