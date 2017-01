Die Kessler-Zwillinge: So sehen Alice und Ellen heute aus

Bei einer TV-Show 2016 bewiesen die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen, dass sie immer noch so strahlend wie vor 50 Jahren lächeln können (© STAR-MEDIA / imago)

In den fünfziger bis achtziger Jahren waren die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen die Personifikation von Glamour im deutschen Show-Geschäft. Aber auch heute können sich die eineiigen Zwillinge noch sehen lassen.

Egal ob Tanz, Schauspiel oder Musik: Alice und Ellen Kessler (80) aka die Kessler-Zwillinge waren aus der europäischen Unterhaltungsindustrie der fünfziger bis achtziger Jahre nicht wegzudenken.

Die Blondinen, die ihre Karriere zunächst als Tänzerinnen im berühmten Pariser Varieté-Theater „Lido“ begannen, entdeckten später auch in Filmen wie „Solang'es hübsche Mädchen gibt“ ihre Leidenschaft für die Schauspielerei. Aber auch die Musikszene wollten die schönen Entertainerinnen erobern: So durften sie 1959 am Grand Prix d'Eurovision in Cannes Deutschland vertreten und belegten Platz acht.

Heute, im stolzen Alter von 80 Jahren, und mit der ein oder anderen Falte mehr hat das blonde Zwillingspaar noch keinen Grund sich zu verstecken. In der „Riverboat“-Talkshow im MDR zeigten die Unterhaltungs-Stars im August 2016, dass sie ihren einzigartigen Charme nicht eingebüßt haben.

Vor sechs Jahren bewiesen die legendären Zwillinge im „Tatort: Das Dorf“, dass sie das Talent zum Entertainen immer noch im Blut haben. Zum Schlagerhit „Sag' mir quando, sag' mir wann“ schwangen die beiden im „Tatort“ das Tanzbein und versetzten dabei mit Sicherheit so manchen Zuschauer ins Staunen über die Fitness von zwei 80-Jährigen.

Wieder einmal heißt es also: Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt.